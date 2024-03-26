https://sputniknews.uz/20240326/tergovchilar-terakt-tafsilotlar-organish-putin-43153549.html
Терговчилар теракт тафсилотларини синчковлик билан ўрганишмоқда — Путин
Терговчилар теракт тафсилотларини синчковлик билан ўрганишмоқда — Путин
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Путин: Терговчилар "Крокус"даги теракт тафсилотларини синчковлик билан ўрганишмоқда. 26.03.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-03-26T18:00+0500
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2024-03-26T18:00+0500
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ТОШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Терговчилар Москва яқинидаги "Крокус сити холл"да содир этилган теракт тафсилотларини синчковлик билан ўрганишмоқда, террорчиларнинг роли ва уларнинг айби даражасини белгилашмоқда, деди Россия президенти Владимир Путин.Унинг аниқлик киритишича, Федерал хавфсизлик хизмати ва бошқа махсус хизматлар Миллий аксилтеррор қўмитаси мувофиқлаштиришда ўз саволларини ишлаб чиқмоқда.
https://sputniknews.uz/20240326/krokus-terakt-buyurtma-putin-43141513.html
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дунё янгиликлари, дунёда, россия, тергов, владимир путин, теракт
дунё янгиликлари, дунёда, россия, тергов, владимир путин, теракт
Терговчилар теракт тафсилотларини синчковлик билан ўрганишмоқда — Путин
Путин: Терговчилар "Крокус"даги теракт тафсилотларини синчковлик билан ўрганишмоқда.
ТОШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Терговчилар Москва яқинидаги "Крокус сити холл"да содир этилган теракт тафсилотларини синчковлик билан ўрганишмоқда, террорчиларнинг роли ва уларнинг айби даражасини белгилашмоқда, деди Россия президенти Владимир Путин.
“Маълумки, бу қирғинни бевосита содир этган жиноятчилар қўлга олинди. Терговчилар ушбу ваҳший жиноятнинг ҳолатларини синчковлик билан аниқламоқда, унинг тафсилотларини аниқламоқда, ҳар бир иштирокчининг роли ва айбдорлик даражасини белгилашмоқда, криминолог ва экспертларнинг хулосаларини ўрганмоқда”— деди Путин Бош прокуратура ҳайъатининг кенгайтирилган йиғилишида.
Унинг аниқлик киритишича, Федерал хавфсизлик хизмати ва бошқа махсус хизматлар Миллий аксилтеррор қўмитаси мувофиқлаштиришда ўз саволларини ишлаб чиқмоқда.