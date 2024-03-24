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Россиянинг Тула шаҳрида Ўзбекистон савдо уйи очилиши мумкин
Россиянинг Тула шаҳрида Ўзбекистон савдо уйи очилиши мумкин
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Россиянинг Ўзбекистон Республикасидаги савдо вакили Константин Злигостев Тула вилояти ва Ўзбекистон ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантиришнинг учта йўналишини таклиф қилди.
2024-03-24T10:45+0500
2024-03-24T10:45+0500
2024-03-24T10:45+0500
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ТОШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Тула шаҳрида Ўзбекистон савдо уйи очилиши мумкин. Бу ҳақда Россия Федерациясининг Ўзбекистондаги Савдо ваколатхонаси матбуот хизмати хабар берди.Тула вилояти губернатори Алексей Дюмин, саноат ва савдо вазири ўринбосари Алексей Груздев ва Россиянинг хорижий давлатлардаги савдо вакиллари иштирокида бўлиб ўтган учрашувда ушбу имконият, шунингдек, республика ва Россиянинг бошқа минтақаси ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантириш истиқболлари муҳокама қилинди.Ишчи учрашув Тула вилоятининг хорижий давлатлар билан ташқи савдо ҳамкорлигини ривожлантириш истиқболларига бағишланди. Қайд этилишича, тадбирда вилоятдаги етакчи экспортбоп корхоналар ҳам иштирок этди.Хусусан, Россиянинг Ўзбекистондаги савдо вакили Константин Злигостев Тула вилояти ва Ўзбекистон ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантиришнинг учта йўналишини таклиф қилди.Бу:
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россия тула шаҳри ўзбекистон савдо уйи
россия тула шаҳри ўзбекистон савдо уйи
Россиянинг Тула шаҳрида Ўзбекистон савдо уйи очилиши мумкин
Россиянинг Ўзбекистон Республикасидаги савдо вакили Константин Злигостев Тула вилояти ва Ўзбекистон ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантиришнинг учта йўналишини таклиф қилди.
ТОШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Тула шаҳрида Ўзбекистон савдо уйи очилиши мумкин. Бу ҳақда Россия Федерациясининг Ўзбекистондаги Савдо ваколатхонаси матбуот хизмати хабар берди.
Тула вилояти губернатори Алексей Дюмин, саноат ва савдо вазири ўринбосари Алексей Груздев ва Россиянинг хорижий давлатлардаги савдо вакиллари иштирокида бўлиб ўтган учрашувда ушбу имконият, шунингдек, республика ва Россиянинг бошқа минтақаси ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантириш истиқболлари муҳокама қилинди.
Ишчи учрашув Тула вилоятининг хорижий давлатлар билан ташқи савдо ҳамкорлигини ривожлантириш истиқболларига бағишланди. Қайд этилишича, тадбирда вилоятдаги етакчи экспортбоп корхоналар ҳам иштирок этди.
“Тадбир дастурида Россиянинг Ўзбекистон, Беларусь, Туркия ва БААдаги савдо вакилларининг чиқишлари ўрин олган”, — дейилади хабарда.
Хусусан, Россиянинг Ўзбекистондаги савдо вакили Константин Злигостев Тула вилояти ва Ўзбекистон ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантиришнинг учта йўналишини таклиф қилди.
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