https://sputniknews.uz/20240321/olma-otada-navroz-karvoni-bolib-otdi--video-43068883.html
Олмаотада Наврўз карвони бўлиб ўтди — видео
Олмаотада Наврўз карвони бўлиб ўтди — видео
Sputnik Ўзбекистон
Олмаота кўчаларида 1000 дан ортиқ кишилар иштирокида Наврўз карвони бўлиб ўтди. 21.03.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-03-21T16:50+0500
2024-03-21T16:50+0500
2024-03-21T17:20+0500
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қозоғистон
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ТОШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Бугун Олмаота кўчаларидан тантанали Наврўз карвони юриб ўтди. Sputnik Қозоғистон хабарига асосан.Наврўз карвонида жами 1000 га яқин киши иштирок этди. Олмаотада бўлиб ўтаётган ушбу байрам тантаналари қўшни республикадаги энг катта байрам тантаналарига айланди. Унда Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ҳам иштирок этиб нутқ сўзлади.
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Видео Sputnik. Такие юрты на колесах едут по улицам Алматы
Sputnik Ўзбекистон
Такие юрты на колесах едут по улицам Алматы
Это праздничный караван. Участники шествия – около 1 000 человек - примерили образы казахских батыров, беркутчи и акынов. Еще здесь можно увидеть верблюдов, груженных шелком, парчой, коврами, а также символы 7 сокровищ казахского народа (жеті қазына).
2024-03-21T16:50+0500
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видео, қозоғистон, наврўз, намойиш, видео
видео, қозоғистон, наврўз, намойиш, видео
Олмаотада Наврўз карвони бўлиб ўтди — видео
16:50 21.03.2024 (янгиланди: 17:20 21.03.2024)
Олмаота кўчаларида 1000 дан ортиқ кишилар иштирокида Наврўз карвони бўлиб ўтди.
ТОШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Бугун Олмаота кўчаларидан тантанали Наврўз карвони юриб ўтди. Sputnik Қозоғистон хабарига асосан.
Карвон таркибида қозоқ ботирлари, бургутчи овчилар ва оқинларни акс эттирувчи персонажлар, ипак юкланган туялар, улкан ғилдиракли юрта, қозоқ халқининг "етти хазина" ва бошқа тимсолларини кўриш мумкин.
Наврўз карвонида жами 1000 га яқин киши иштирок этди.
Олмаотада бўлиб ўтаётган ушбу байрам тантаналари қўшни республикадаги энг катта байрам тантаналарига айланди. Унда Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ҳам иштирок этиб нутқ сўзлади.