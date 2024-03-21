https://sputniknews.uz/20240321/olma-otada-navroz-karvoni-bolib-otdi--video-43068883.html

Олмаотада Наврўз карвони бўлиб ўтди — видео

Олмаотада Наврўз карвони бўлиб ўтди — видео

Sputnik Ўзбекистон

Олмаота кўчаларида 1000 дан ортиқ кишилар иштирокида Наврўз карвони бўлиб ўтди. 21.03.2024, Sputnik Ўзбекистон

2024-03-21T16:50+0500

2024-03-21T16:50+0500

2024-03-21T17:20+0500

видео

қозоғистон

наврўз

намойиш

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ТОШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Бугун Олмаота кўчаларидан тантанали Наврўз карвони юриб ўтди. Sputnik Қозоғистон хабарига асосан.Наврўз карвонида жами 1000 га яқин киши иштирок этди. Олмаотада бўлиб ўтаётган ушбу байрам тантаналари қўшни республикадаги энг катта байрам тантаналарига айланди. Унда Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ҳам иштирок этиб нутқ сўзлади.

қозоғистон

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Видео Sputnik. Такие юрты на колесах едут по улицам Алматы

Sputnik Ўзбекистон

Такие юрты на колесах едут по улицам Алматы Это праздничный караван. Участники шествия – около 1 000 человек - примерили образы казахских батыров, беркутчи и акынов. Еще здесь можно увидеть верблюдов, груженных шелком, парчой, коврами, а также символы 7 сокровищ казахского народа (жеті қазына).

2024-03-21T16:50+0500

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