https://sputniknews.uz/20240321/biz-rossiyaning-keyingi-yolini-tanladik-putin-43067984.html
Биз Россиянинг кейинги йўлини танладик — Путин
Биз Россиянинг кейинги йўлини танладик — Путин
Sputnik Ўзбекистон
Президет сайлови натижалари расман эълон қилинганидан сўнг, Владимир Путин россияликларга мурожаат қилди. 21.03.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-03-21T16:20+0500
2024-03-21T16:20+0500
2024-03-21T16:20+0500
россия президенти сайлови — 2024 йил
россия
владимир путин
сайловлар
президент
сайлов натижалари
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ТОШКЕНТ, 21 мар – Sputnik. Бугун якунланган сайлов кампанияси Россия танлаган тарихий йўлдан бирга кетаётган ягона оила эканлигини кўрсатди, деди Владимир Путин президентлик сайловлари расмий натижалари эълон қилинганидан сўнг.Путин айтишига кўра, унинг учун энг муҳими ҳамюртларининг қўллаб-қувватлаши ва бундай ишонч президент жамоасидан янада катта самарадорликни талаб қилади. "Бу ишонч даражаси Россия учун, халқимиз фаровонлиги учун масъулиятни оширади ва шахсан мендан ва бутун жамоамиздан янада катта садоқат ва самарадорликни талаб қилади."Путин барча номзодларнинг аниқ муаммоларни ҳал қилишда ўзига хос ёндашуви борлигини ва расмийлар ўз ишида барча конструктив таклифлардан фойдаланишини таъкидлади.Бироз олдин Россия Марказий сайлов комиссияси раҳбари Элла Памфилова 15-17 март кунлари бўлиб ўтган президент сайловининг расмий натижаларини эълон қилган эди. Унга кўра, Владимир Путин – 87,28 фоиз, Николай Харитонов – 4,31 фоиз, Владислав Даванков – 3,85 фоиз, Леонид Слуцкий – 3,20 фоиз овоз олган. Сайловда сайловчиларнинг 77,44 фоизи иштирок этган. Бу Россия замонавий тарихида рекорд натижа деди, Памфилова.
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россия, владимир путин, сайловлар, президент, сайлов натижалари
россия, владимир путин, сайловлар, президент, сайлов натижалари
Биз Россиянинг кейинги йўлини танладик — Путин
Президет сайлови натижалари расман эълон қилинганидан сўнг, Владимир Путин россияликларга мурожаат қилди.
ТОШКЕНТ, 21 мар – Sputnik. Бугун якунланган сайлов кампанияси Россия танлаган тарихий йўлдан бирга кетаётган ягона оила эканлигини кўрсатди, деди Владимир Путин президентлик сайловлари расмий натижалари эълон қилинганидан сўнг.
"Умуман олганда, биз Россия учун кейинги йўлни танладик, ўзимиз ва фарзандларимиз учун келажакни танладик. Ва бу воқеанинг аҳамиятини сайловга келган сайловчиларнинг мутлақ кўпчилиги тушунди", - деди Россия раҳбари.
Путин айтишига кўра, унинг учун энг муҳими ҳамюртларининг қўллаб-қувватлаши ва бундай ишонч президент жамоасидан янада катта самарадорликни талаб қилади.
"Бу ишонч даражаси Россия учун, халқимиз фаровонлиги учун масъулиятни оширади ва шахсан мендан ва бутун жамоамиздан янада катта садоқат ва самарадорликни талаб қилади."
Путин барча номзодларнинг аниқ муаммоларни ҳал қилишда ўзига хос ёндашуви борлигини ва расмийлар ўз ишида барча конструктив таклифлардан фойдаланишини таъкидлади.
Президент барча даражадаги сайлов комиссияларининг аниқ, малакали ва қонунга қатъий риоя қилган ҳолда иш олиб бораётганини юксак баҳолади. Россиянинг тарихий ҳудудларида сайлов комиссиялари аъзолари жасорат ва жасорат кўрсатиб, сайловчиларга ўрнак бўлди, деди Путин.
Бироз олдин Россия Марказий сайлов комиссияси раҳбари Элла Памфилова 15-17 март кунлари бўлиб ўтган президент сайловининг расмий натижаларини эълон қилган эди. Унга кўра, Владимир Путин – 87,28 фоиз, Николай Харитонов – 4,31 фоиз, Владислав Даванков – 3,85 фоиз, Леонид Слуцкий – 3,20 фоиз овоз олган. Сайловда сайловчиларнинг 77,44 фоизи иштирок этган. Бу Россия замонавий тарихида рекорд натижа деди, Памфилова.