https://sputniknews.uz/20240320/putin-eoii-yubiley-yigilish-43050331.html
Путин ЕОИИ юбилей йиғилиши қачон ва қаерда ўтказилишини маълум қилди
Путин ЕОИИ юбилей йиғилиши қачон ва қаерда ўтказилишини маълум қилди
Sputnik Ўзбекистон
Путин ЕОИИ юбилей йиғилиши 8 май куни Москвада бўлиб ўтишини маълум қилди.
2024-03-20T10:49+0500
2024-03-20T10:49+0500
2024-03-20T11:43+0500
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ТОШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Москвада 8 май куни Евроосиё иқтисодий иттифоқининг (ЕОИИ) юбилей йиғилиши бўлиб ўтади. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин Евроосиё иқтисодий комиссияси ҳайъати раҳбари Бахитжан Сагинтаев билан учрашувда маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.Унинг таъкидлашича, Россия томони ЕОИИдаги ҳамкорлар билан учрашишга тайёр."Биз бунга тайёрмиз. Биласиз, биз ҳар доим бундай ишларни мамнуният билан қиламиз ва бажарамиз. Биз барча ҳамкасбларимизни қабул қиламиз", - дея қўшимча қилди Россия президенти.
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путин еоии москва
Путин ЕОИИ юбилей йиғилиши қачон ва қаерда ўтказилишини маълум қилди
10:49 20.03.2024 (янгиланди: 11:43 20.03.2024)
Путин ЕОИИ юбилей йиғилиши 8 май куни Москвада бўлиб ўтишини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 20 мар — Sputnik.
Москвада 8 май куни Евроосиё иқтисодий иттифоқининг (ЕОИИ) юбилей йиғилиши бўлиб ўтади. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин Евроосиё иқтисодий комиссияси ҳайъати раҳбари Бахитжан Сагинтаев билан учрашувда маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.
“Сизлар 8 май куни Москвада ўтказадиган юбилей тадбирига ҳозирданоқ тайёргарликни бошлаганингизни биламан”, — деди Путин.
Унинг таъкидлашича, Россия томони ЕОИИдаги ҳамкорлар билан учрашишга тайёр.
"Биз бунга тайёрмиз. Биласиз, биз ҳар доим бундай ишларни мамнуният билан қиламиз ва бажарамиз. Биз барча ҳамкасбларимизни қабул қиламиз", - дея қўшимча қилди Россия президенти.