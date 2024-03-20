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Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
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Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20240320/putin-eoii-yubiley-yigilish-43050331.html
Путин ЕОИИ юбилей йиғилиши қачон ва қаерда ўтказилишини маълум қилди
Путин ЕОИИ юбилей йиғилиши қачон ва қаерда ўтказилишини маълум қилди
Sputnik Ўзбекистон
Путин ЕОИИ юбилей йиғилиши 8 май куни Москвада бўлиб ўтишини маълум қилди.
2024-03-20T10:49+0500
2024-03-20T11:43+0500
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ТОШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Москвада 8 май куни Евроосиё иқтисодий иттифоқининг (ЕОИИ) юбилей йиғилиши бўлиб ўтади. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин Евроосиё иқтисодий комиссияси ҳайъати раҳбари Бахитжан Сагинтаев билан учрашувда маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.Унинг таъкидлашича, Россия томони ЕОИИдаги ҳамкорлар билан учрашишга тайёр."Биз бунга тайёрмиз. Биласиз, биз ҳар доим бундай ишларни мамнуният билан қиламиз ва бажарамиз. Биз барча ҳамкасбларимизни қабул қиламиз", - дея қўшимча қилди Россия президенти.
https://sputniknews.uz/20240102/eoii-41901166.html
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путин еоии москва
путин еоии москва

Путин ЕОИИ юбилей йиғилиши қачон ва қаерда ўтказилишини маълум қилди

10:49 20.03.2024 (янгиланди: 11:43 20.03.2024)
© Sputnik / Алексей Майшев / Медиабанкка ўтишЕвразийский экономический форум в Москве
Евразийский экономический форум в Москве - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.03.2024
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Путин ЕОИИ юбилей йиғилиши 8 май куни Москвада бўлиб ўтишини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Москвада 8 май куни Евроосиё иқтисодий иттифоқининг (ЕОИИ) юбилей йиғилиши бўлиб ўтади. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин Евроосиё иқтисодий комиссияси ҳайъати раҳбари Бахитжан Сагинтаев билан учрашувда маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.
“Сизлар 8 май куни Москвада ўтказадиган юбилей тадбирига ҳозирданоқ тайёргарликни бошлаганингизни биламан”, — деди Путин.
Унинг таъкидлашича, Россия томони ЕОИИдаги ҳамкорлар билан учрашишга тайёр.
"Биз бунга тайёрмиз. Биласиз, биз ҳар доим бундай ишларни мамнуният билан қиламиз ва бажарамиз. Биз барча ҳамкасбларимизни қабул қиламиз", - дея қўшимча қилди Россия президенти.
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