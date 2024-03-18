https://sputniknews.uz/20240318/mirziyoev-putin-saylov-galaba-tabrik-43009223.html
Мирзиёев Путинни сайловдаги ғалабаси билан табриклади
Мирзиёев Путинни сайловдаги ғалабаси билан табриклади
Sputnik Ўзбекистон
2024 йилги Россия президенти сайловида овоз бериш 3 кун давом этди: 15, 16 ва 17 март кунлари. Давлат раҳбари лавозимига тўрт нафар номзод рўйхатга олинган: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков (Новие люди) ва Владимир Путин (мустақил номзод).
2024-03-18T11:03+0500
2024-03-18T11:03+0500
2024-03-18T11:03+0500
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россия президенти сайлови — 2024 йил
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ТОШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Россия Федерацияси президенти Владимир Путинни бўлиб ўтган президент сайловида қозонган ишончли ғалабаси билан табриклади, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот котиби Шерзод Асадов.Мамлакат етакчиси Россия президентига мустаҳкам соғлик, бахт-саодат ва давлатчилик фаолиятида катта муваффақиятлар, Россия халқига эса тинчлик ва равнақ тилади.Янги вазифалар, НАТО, Украина ва Франция билан муносабатлар: Путиннинг асосий гаплариШунингдек, Тожикистон президенти Эмомали Раҳмон ҳам Россия давлат раҳбари сайловларида етакчи бўлган Владимир Путинга табрик телеграммаси йўллади.Қолаверса, Шимолий Корея етакчиси Ким Чен Ин ҳам Владимир Путинни Россия президенти этиб қайта сайлангани билан табриклашга улгурди. Эслатиб ўтамиз, 2024 йилги Россия президенти сайловида овоз бериш 3 кун давом этди: 15, 16 ва 17 март кунлари. Давлат раҳбари лавозимига тўрт нафар номзод рўйхатга олинган: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков (Новие люди) ва Владимир Путин (мустақил номзод).
https://sputniknews.uz/20240317/rossiya-prezidenti-saylovlari-42296048.html
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россия президенти мирзиёев путин сайлов 2024 ғалаба табрик
россия президенти мирзиёев путин сайлов 2024 ғалаба табрик
Мирзиёев Путинни сайловдаги ғалабаси билан табриклади
Мамлакат етакчиси Россия президентига давлатчилик фаолиятида катта муваффақиятлар тилади.
ТОШКЕНТ, 18 мар — Sputnik.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Россия Федерацияси президенти Владимир Путинни бўлиб ўтган президент сайловида қозонган ишончли ғалабаси билан табриклади, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот котиби Шерзод Асадов.
"Давлатимиз раҳбари мактубида сайловчиларнинг юқори фаоллиги ва овоз бериш натижалари аҳоли Владимир Путиннинг сиёсати ва ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар дастурига ишонч билдираётгани ва уларни қатъий қўллаб-қувватлаётганининг навбатдаги ёрқин намойиши бўлгани таъкидланади", — дейилади хабарда.
Мамлакат етакчиси Россия президентига мустаҳкам соғлик, бахт-саодат ва давлатчилик фаолиятида катта муваффақиятлар, Россия халқига эса тинчлик ва равнақ тилади.
Шунингдек, Тожикистон президенти Эмомали Раҳмон ҳам Россия давлат раҳбари сайловларида етакчи бўлган Владимир Путинга табрик телеграммаси йўллади.
Қолаверса, Шимолий Корея етакчиси Ким Чен Ин ҳам Владимир Путинни Россия президенти этиб қайта сайлангани билан табриклашга улгурди.
Эслатиб ўтамиз, 2024 йилги Россия президенти сайловида овоз бериш 3 кун давом этди: 15, 16 ва 17 март кунлари. Давлат раҳбари лавозимига тўрт нафар номзод рўйхатга олинган: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков (Новие люди) ва Владимир Путин (мустақил номзод).