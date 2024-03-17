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Открытие информационного центра ЦИК РФ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.03.2024
Россия президенти сайлови — 2024 йил
Россия президенти сайловлари 2024 йил 15 мартдан 17 мартгача бўлиб ўтади. Ўзбекистонда овоз бериш учун 17 март куни Тошкент ва Самарқандда сайлов участкалари очилади.
https://sputniknews.uz/20240317/rossiya-prezident-saylov-ozbekiston-ovoz-42988158.html
Россия президенти сайлови: Ўзбекистонда қанча фуқаро овоз бергани маълум бўлди
Россия президенти сайлови: Ўзбекистонда қанча фуқаро овоз бергани маълум бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Сайловчилар ҳатто республиканинг чекка вилоятларидан ҳам келмоқда.
2024-03-17T10:17+0500
2024-03-17T10:34+0500
сиёсат
россия
ўзбекистон
тошкент
самарқанд
россия президенти сайлови — 2024 йил
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ТОШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Ўзбекистонда соат 10:00 ҳолатига Россиянинг 406 фуқароси президент сайловида овоз берди, дея хабар берди Россия элчихонаси. Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Олег Мальгинов овоз бериш жараёни ҳақида гапириб, Тошкент ва Самарқандда сайлов участкалари ўз фаолиятини давом эттираётгани ва сайловчилар ҳатто республиканинг чекка вилоятларидан ҳам келаётганини айтди.Маълумот учун, 2024 йилги Россия президенти сайловида овоз бериш 3 кун давом этади: 15, 16 ва 17 март кунлари. Давлат раҳбари лавозимига тўрт нафар номзод рўйхатга олинган: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков (Новие люди) ва Владимир Путин (мустақил номзод).
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россия президенти сайлови ўзбекистон
россия президенти сайлови ўзбекистон

Россия президенти сайлови: Ўзбекистонда қанча фуқаро овоз бергани маълум бўлди

10:17 17.03.2024 (янгиланди: 10:34 17.03.2024)
© SputnikПо состоянию на 10:00 (по местному времени) в Ташкенте и Самарканде проголосовали 406 граждан Российской Федерации.
По состоянию на 10:00 (по местному времени) в Ташкенте и Самарканде проголосовали 406 граждан Российской Федерации. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.03.2024
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Сайловчилар ҳатто республиканинг чекка вилоятларидан ҳам келмоқда.
ТОШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Ўзбекистонда соат 10:00 ҳолатига Россиянинг 406 фуқароси президент сайловида овоз берди, дея хабар берди Россия элчихонаси.

"Маҳаллий вақт билан соат 10:00 ҳолатига кўра, Тошкент ва Самарқандда Россия Федерациясининг 406 нафар фуқароси овоз берди", — дейилади хабарда.

© SputnikПо состоянию на 10:00 (по местному времени) в Ташкенте и Самарканде проголосовали 406 граждан Российской Федерации.
По состоянию на 10:00 (по местному времени) в Ташкенте и Самарканде проголосовали 406 граждан Российской Федерации. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.03.2024
По состоянию на 10:00 (по местному времени) в Ташкенте и Самарканде проголосовали 406 граждан Российской Федерации.
© Sputnik
Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Олег Мальгинов овоз бериш жараёни ҳақида гапириб, Тошкент ва Самарқандда сайлов участкалари ўз фаолиятини давом эттираётгани ва сайловчилар ҳатто республиканинг чекка вилоятларидан ҳам келаётганини айтди.
Маълумот учун, 2024 йилги Россия президенти сайловида овоз бериш 3 кун давом этади: 15, 16 ва 17 март кунлари. Давлат раҳбари лавозимига тўрт нафар номзод рўйхатга олинган: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков (Новие люди) ва Владимир Путин (мустақил номзод).
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