Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Открытие информационного центра ЦИК РФ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.03.2024
Россия президенти сайлови — 2024 йил
Россия президенти сайловлари 2024 йил 15 мартдан 17 мартгача бўлиб ўтади. Ўзбекистонда овоз бериш учун 17 март куни Тошкент ва Самарқандда сайлов участкалари очилади.
https://sputniknews.uz/20240317/rossiya-prezident-saylov-67-foiz-42998814.html
Россия президенти сайловида 66 фоиз фуқаро овоз беришга улгурди
Россия президенти сайловида 66 фоиз фуқаро овоз беришга улгурди
Sputnik Ўзбекистон
Овоз бериш жараёнида сайловчиларнинг 66,08 фоизи иштирок этди.
2024-03-17T17:12+0500
2024-03-17T17:12+0500
сиёсат
россия
президент
сайловлар
россия президенти сайлови — 2024 йил
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/0f/42960109_0:133:3172:1917_1920x0_80_0_0_a63e32eeb1780ef9357f266c41b73de0.jpg
ТОШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Россия Федерацияси президенти сайловида сайловчиларнинг 66,08 фоизи иштирок этди. Бу ҳақда Марказий сайлов комиссияси хабар берди.Маълумот учун, 2024 йилги Россия президенти сайловида овоз бериш 3 кун давом этади: 15, 16 ва 17 март кунлари. Давлат раҳбари лавозимига тўрт нафар номзод рўйхатга олинган: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков (Новие люди) ва Владимир Путин (мустақил номзод).
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/0f/42960109_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_6031f81f7de886dc5c40c7a953e3b568.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия президенти сайлови овоз бериш
россия президенти сайлови овоз бериш

Россия президенти сайловида 66 фоиз фуқаро овоз беришга улгурди

17:12 17.03.2024
© Sputnik / Дмитрий Макеев / Медиабанкка ўтишВыборы президента РФ в новых регионах
Выборы президента РФ в новых регионах - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.03.2024
© Sputnik / Дмитрий Макеев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Овоз бериш жараёнида сайловчиларнинг 66,08 фоизи иштирок этди.
ТОШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Россия Федерацияси президенти сайловида сайловчиларнинг 66,08 фоизи иштирок этди. Бу ҳақда Марказий сайлов комиссияси хабар берди.

"Россия Федерациясида бўлиб ўтаётган президентлик сайловларида умумий иштирок этиш Москва вақти билан соат 14:00га келиб, 2018 йилги сайлов кўрсаткичларидан 66,08 фоиздан ошиб кетди", —дейилади комиссия хабарида.

Маълумот учун, 2024 йилги Россия президенти сайловида овоз бериш 3 кун давом этади: 15, 16 ва 17 март кунлари. Давлат раҳбари лавозимига тўрт нафар номзод рўйхатга олинган: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков (Новие люди) ва Владимир Путин (мустақил номзод).
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0