https://sputniknews.uz/20240317/rossiya-prezident-saylov-67-foiz-42998814.html
Россия президенти сайловида 66 фоиз фуқаро овоз беришга улгурди
Россия президенти сайловида 66 фоиз фуқаро овоз беришга улгурди
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Овоз бериш жараёнида сайловчиларнинг 66,08 фоизи иштирок этди.
2024-03-17T17:12+0500
2024-03-17T17:12+0500
2024-03-17T17:12+0500
сиёсат
россия
президент
сайловлар
россия президенти сайлови — 2024 йил
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ТОШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Россия Федерацияси президенти сайловида сайловчиларнинг 66,08 фоизи иштирок этди. Бу ҳақда Марказий сайлов комиссияси хабар берди.Маълумот учун, 2024 йилги Россия президенти сайловида овоз бериш 3 кун давом этади: 15, 16 ва 17 март кунлари. Давлат раҳбари лавозимига тўрт нафар номзод рўйхатга олинган: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков (Новие люди) ва Владимир Путин (мустақил номзод).
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россия президенти сайлови овоз бериш
россия президенти сайлови овоз бериш
Россия президенти сайловида 66 фоиз фуқаро овоз беришга улгурди
Овоз бериш жараёнида сайловчиларнинг 66,08 фоизи иштирок этди.
ТОШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Россия Федерацияси президенти сайловида сайловчиларнинг 66,08 фоизи иштирок этди. Бу ҳақда Марказий сайлов комиссияси хабар берди.
"Россия Федерациясида бўлиб ўтаётган президентлик сайловларида умумий иштирок этиш Москва вақти билан соат 14:00га келиб, 2018 йилги сайлов кўрсаткичларидан 66,08 фоиздан ошиб кетди", —дейилади комиссия хабарида.
Маълумот учун, 2024 йилги Россия президенти сайловида овоз бериш 3 кун давом этади: 15, 16 ва 17 март кунлари. Давлат раҳбари лавозимига тўрт нафар номзод рўйхатга олинган: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков (Новие люди) ва Владимир Путин (мустақил номзод).