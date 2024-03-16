Ўзбекистон делегацияси Россияда овоз бериш жараёнларини кузатиб бормоқда
© Пресс-служба ЦИК УзбекистанаДелегация Узбекистана посетила ряд избирательных участков Москвы и ознакомились с ходом голосования
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Ўзбекистон делегацияси аъзолари Москва шаҳридаги бир қатор сайлов участкаларида бўлиб, овоз бериш жараёнлари билан танишиш имкониятига эга бўлишди.
ТОШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Ўзбекистон делегацияси Россия Федерацияси президенти сайлови бўйича овоз бериш жараёнларини кузатиб бормоқда. Бу ҳақда Ўзбекистон Марказий сайлов комиссияси сайтида хабар берилди.
15 март куни Россия Федерациясида президент сайловлари учун овоз бериш жараёнлари бошланди. Шунингдек, тўртта номзоддан бирига онлайн овоз бериш имконияти ҳам яратилган. Сайловлар уч кун мобайнида, 17 март кунига қадар давом этади.
Россиядаги сайловчиларнинг умумий сони 112,3 млн. нафарни, мамлакат ташқарисида эса тахминан 1,9 млн. нафарни ташкил этади.
© Пресс-служба ЦИК УзбекистанаДелегация Узбекистана посетила ряд избирательных участков Москвы и ознакомились с ходом голосования
Делегация Узбекистана посетила ряд избирательных участков Москвы и ознакомились с ходом голосования
89 та ҳудуддан 29 тасида, шу жумладан Москва шаҳрида масофавий электрон овоз бериш тизими (МЭОБ) орқали масофадан туриб овоз бериш имконияти мавжуд. Сайлов жараёни давомида участка ва ҳудудий сайлов комиссияларида видеокузатувлар ташкил қилинган.
15 март куни Ўзбекистон делегацияси аъзолари Москва шаҳридаги бир қатор сайлов участкаларида бўлиб, овоз бериш жараёнлари билан танишиш имкониятига эга бўлишди.
© Пресс-служба ЦИК УзбекистанаДелегация Узбекистана посетила ряд избирательных участков Москвы и ознакомились с ходом голосования
Делегация Узбекистана посетила ряд избирательных участков Москвы и ознакомились с ходом голосования
Шунингдек, делегация аъзолари Россия Федерацияси Марказий сайлов комиссияси томонидан ташкил қилинган ва “Сайлов суверенитети ва халқаро стандартлар” мавзусидаги икки кунлик халқаро конференцияда иштирок этмоқда.