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Открытие информационного центра ЦИК РФ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.03.2024
Россия президенти сайлови — 2024 йил
Россия президенти сайловлари 2024 йил 15 мартдан 17 мартгача бўлиб ўтади. Ўзбекистонда овоз бериш учун 17 март куни Тошкент ва Самарқандда сайлов участкалари очилади.
https://sputniknews.uz/20240316/ozbekiston-delegatsiyasi-rossiyada-ovoz-berish-jarayonlarini-kuzatib-bormoqda-42982621.html
Ўзбекистон делегацияси Россияда овоз бериш жараёнларини кузатиб бормоқда
Ўзбекистон делегацияси Россияда овоз бериш жараёнларини кузатиб бормоқда
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон делегацияси Россиядаги овоз бериш жараёнларини кузатиб бормоқда
2024-03-16T16:49+0500
2024-03-16T16:49+0500
россия президенти сайлови — 2024 йил
сиёсат
ўзбекистон
россия
президент
сайловлар
мск
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ТОШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Ўзбекистон делегацияси Россия Федерацияси президенти сайлови бўйича овоз бериш жараёнларини кузатиб бормоқда. Бу ҳақда Ўзбекистон Марказий сайлов комиссияси сайтида хабар берилди.15 март куни Россия Федерациясида президент сайловлари учун овоз бериш жараёнлари бошланди. Шунингдек, тўртта номзоддан бирига онлайн овоз бериш имконияти ҳам яратилган. Сайловлар уч кун мобайнида, 17 март кунига қадар давом этади.89 та ҳудуддан 29 тасида, шу жумладан Москва шаҳрида масофавий электрон овоз бериш тизими (МЭОБ) орқали масофадан туриб овоз бериш имконияти мавжуд. Сайлов жараёни давомида участка ва ҳудудий сайлов комиссияларида видеокузатувлар ташкил қилинган.Шунингдек, делегация аъзолари Россия Федерацияси Марказий сайлов комиссияси томонидан ташкил қилинган ва “Сайлов суверенитети ва халқаро стандартлар” мавзусидаги икки кунлик халқаро конференцияда иштирок этмоқда.
https://sputniknews.uz/20240315/tayyorgarlik-yuqori-saviyada-tashkil-etilgan--nizamxodjaev-rossiyadagi-saylovlar-haqida-42951954.html
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ўзбекистон делегацияси россиядаги овоз бериш жараёнларини кузатиб бормоқда
ўзбекистон делегацияси россиядаги овоз бериш жараёнларини кузатиб бормоқда

Ўзбекистон делегацияси Россияда овоз бериш жараёнларини кузатиб бормоқда

16:49 16.03.2024
© Пресс-служба ЦИК УзбекистанаДелегация Узбекистана посетила ряд избирательных участков Москвы и ознакомились с ходом голосования
Делегация Узбекистана посетила ряд избирательных участков Москвы и ознакомились с ходом голосования - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.03.2024
© Пресс-служба ЦИК Узбекистана
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон делегацияси аъзолари Москва шаҳридаги бир қатор сайлов участкаларида бўлиб, овоз бериш жараёнлари билан танишиш имкониятига эга бўлишди.
ТОШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Ўзбекистон делегацияси Россия Федерацияси президенти сайлови бўйича овоз бериш жараёнларини кузатиб бормоқда. Бу ҳақда Ўзбекистон Марказий сайлов комиссияси сайтида хабар берилди.
15 март куни Россия Федерациясида президент сайловлари учун овоз бериш жараёнлари бошланди. Шунингдек, тўртта номзоддан бирига онлайн овоз бериш имконияти ҳам яратилган. Сайловлар уч кун мобайнида, 17 март кунига қадар давом этади.
Россиядаги сайловчиларнинг умумий сони 112,3 млн. нафарни, мамлакат ташқарисида эса тахминан 1,9 млн. нафарни ташкил этади.
© Пресс-служба ЦИК УзбекистанаДелегация Узбекистана посетила ряд избирательных участков Москвы и ознакомились с ходом голосования
Делегация Узбекистана посетила ряд избирательных участков Москвы и ознакомились с ходом голосования - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.03.2024
Делегация Узбекистана посетила ряд избирательных участков Москвы и ознакомились с ходом голосования
© Пресс-служба ЦИК Узбекистана
89 та ҳудуддан 29 тасида, шу жумладан Москва шаҳрида масофавий электрон овоз бериш тизими (МЭОБ) орқали масофадан туриб овоз бериш имконияти мавжуд. Сайлов жараёни давомида участка ва ҳудудий сайлов комиссияларида видеокузатувлар ташкил қилинган.
15 март куни Ўзбекистон делегацияси аъзолари Москва шаҳридаги бир қатор сайлов участкаларида бўлиб, овоз бериш жараёнлари билан танишиш имкониятига эга бўлишди.
© Пресс-служба ЦИК УзбекистанаДелегация Узбекистана посетила ряд избирательных участков Москвы и ознакомились с ходом голосования
Делегация Узбекистана посетила ряд избирательных участков Москвы и ознакомились с ходом голосования - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.03.2024
Делегация Узбекистана посетила ряд избирательных участков Москвы и ознакомились с ходом голосования
© Пресс-служба ЦИК Узбекистана
Шунингдек, делегация аъзолари Россия Федерацияси Марказий сайлов комиссияси томонидан ташкил қилинган ва “Сайлов суверенитети ва халқаро стандартлар” мавзусидаги икки кунлик халқаро конференцияда иштирок этмоқда.
Делегация РУз принимает участие в наблюдении за выборами президента России - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.03.2024
Россия президенти сайлови — 2024 йил
Россия президенти сайлови юқори савияда ташкил этилган — Низамходжаев
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