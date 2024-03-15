https://sputniknews.uz/20240315/salkam-18--ayni-damda-shuncha-saylovchi-rossiya-prezideti-saylovida-ovoz-berdi-42970296.html
Салкам 18% — айни дамда шунча сайловчи овоз беришга улгурди
Салкам 18% — айни дамда шунча сайловчи овоз беришга улгурди
Sputnik Ўзбекистон
Москва вақти билан соат 15.22да Россия президенти сайловида 17,92 фоиз сайловчи овоз беришга улгурди. 15.03.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-03-15T17:34+0500
2024-03-15T17:34+0500
2024-03-15T18:00+0500
россия президенти сайлови — 2024 йил
россия
президент
сайловлар
сайлов участкаси
овоз бериш
овоз
овоз бериб бўлди
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ТОШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Россия президенти сайловининг биринчи куни Москва вақти билан соат 15:22 да бутун Россия бўйича сайловчиларнинг 17,92 % овоз беришга улгурди, деб хабар қилди Марказий сайлов комиссияси. Россияда 2024 йилги президент сайловида овоз бериш 3 кун давом этади: 15, 16 ва 17 март кунлари. Россия бўйлаб 94 мингдан ортиқ сайлов участкалари очилган. Сайловчилар сони 112 млндан ортиқни ташкил қилади. Сайловларда тўрт нафар номзод – “Новые люди” партияси томонидан кўрсатилган Давлат Думаси спикери ўринбосари Владислав Даванков, ЛДПР етакчиси Леонид Слуцкий ва Коммунистик партия Марказий қўмитаси Президиуми аъзоси Николай Харитонов, шунингдек, амалдаги президент Владимир Путин ўзини ўзи кўрсатган номзод сифатида курашмоқда.
https://sputniknews.uz/20240315/medvedev-rossiya-prezidenti-saylovida-ovoz-berdi-42969517.html
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россия, президент, сайловлар, сайлов участкаси , овоз бериш, овоз, овоз бериб бўлди
россия, президент, сайловлар, сайлов участкаси , овоз бериш, овоз, овоз бериб бўлди
Салкам 18% — айни дамда шунча сайловчи овоз беришга улгурди
17:34 15.03.2024 (янгиланди: 18:00 15.03.2024)
Москва вақти билан соат 15.22да Россия президенти сайловида 17,92 фоиз сайловчи овоз беришга улгурди.
ТОШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Россия президенти сайловининг биринчи куни Москва вақти билан соат 15:22 да бутун Россия бўйича сайловчиларнинг 17,92 % овоз беришга улгурди, деб хабар қилди Марказий сайлов комиссияси.
Россияда 2024 йилги президент сайловида овоз бериш 3 кун давом этади: 15, 16 ва 17 март кунлари. Россия бўйлаб 94 мингдан ортиқ сайлов участкалари очилган. Сайловчилар сони 112 млндан ортиқни ташкил қилади.
Сайловларда тўрт нафар номзод – “Новые люди” партияси томонидан кўрсатилган Давлат Думаси спикери ўринбосари Владислав Даванков, ЛДПР етакчиси Леонид Слуцкий ва Коммунистик партия Марказий қўмитаси Президиуми аъзоси Николай Харитонов, шунингдек, амалдаги президент Владимир Путин ўзини ўзи кўрсатган номзод сифатида курашмоқда.