https://sputniknews.uz/20240315/rossiya-prezidenti-saylovida-25-dan-ortiq-saylovchilar-ovoz-berib-boldi-42975419.html
Россия президенти сайловида овоз берганлар 25% дан ошди
Россия президенти сайловида овоз берганлар 25% дан ошди
Sputnik Ўзбекистон
Москва вақти билан соат 18.00да Россия президенти сайловида 25,43 фоиз сайловчи овоз беришга улгурди. 15.03.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-03-15T20:26+0500
2024-03-15T20:26+0500
2024-03-15T20:27+0500
россия президенти сайлови — 2024 йил
россия
сайловлар
президент
овоз бериш
овоз
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ТОШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Россия президенти сайловининг биринчи куни Москва вақти билан соат 18:00 да бутун Россия бўйича сайловчиларнинг 25,43 % овоз беришга улгурди, деб хабар қилди Марказий сайлов комиссияси.Россияда 2024 йилги президент сайловида овоз бериш 3 кун давом этади: 15, 16 ва 17 март кунлари. Россия бўйлаб 94 мингдан ортиқ сайлов участкалари очилган. Сайловчилар сони 112 млндан ортиқни ташкил қилади. Президент сайловларда тўрт нафар номзод – “Новые люди” партияси томонидан кўрсатилган Давлат Думаси спикери ўринбосари Владислав Даванков, ЛДПР етакчиси Леонид Слуцкий ва Коммунистик партия Марказий қўмитаси Президиуми аъзоси Николай Харитонов, шунингдек, амалдаги президент Владимир Путин ўзини ўзи кўрсатган номзод сифатида курашмоқда.
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россия, сайловлар, президент, овоз бериш, овоз
россия, сайловлар, президент, овоз бериш, овоз
Россия президенти сайловида овоз берганлар 25% дан ошди
20:26 15.03.2024 (янгиланди: 20:27 15.03.2024)
Москва вақти билан соат 18.00да Россия президенти сайловида 25,43 фоиз сайловчи овоз беришга улгурди.
ТОШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Россия президенти сайловининг биринчи куни Москва вақти билан соат 18:00 да бутун Россия бўйича сайловчиларнинг 25,43 % овоз беришга улгурди, деб хабар қилди Марказий сайлов комиссияси.
Россияда 2024 йилги президент сайловида овоз бериш 3 кун давом этади: 15, 16 ва 17 март кунлари. Россия бўйлаб 94 мингдан ортиқ сайлов участкалари очилган. Сайловчилар сони 112 млндан ортиқни ташкил қилади.
Президент сайловларда тўрт нафар номзод – “Новые люди” партияси томонидан кўрсатилган Давлат Думаси спикери ўринбосари Владислав Даванков, ЛДПР етакчиси Леонид Слуцкий ва Коммунистик партия Марказий қўмитаси Президиуми аъзоси Николай Харитонов, шунингдек, амалдаги президент Владимир Путин ўзини ўзи кўрсатган номзод сифатида курашмоқда.