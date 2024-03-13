Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Владимир Путиннинг Дмитрий Киселёвга берган катта интервьюси — жонли эфир
https://sputniknews.uz/20240313/prezident-vladimir-putin-dmitriy-kiselyov-42905822.html
Владимир Путиннинг Дмитрий Киселёвга берган катта интервьюси — жонли эфир
Владимир Путиннинг Дмитрий Киселёвга берган катта интервьюси — жонли эфир
Sputnik Ўзбекистон
Интервьюда Россия президенти саволларга жавоб берди ва Ғарбнинг янги таҳдидларини баҳолади. 13.03.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-03-13T11:49+0500
2024-03-13T11:58+0500
видео
россия
владимир путин
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/0d/42915378_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79d55dc1ceb3cf44cff000308c6c3039.jpg
Россия президенти Владимир Путин "Россия сегодня" халқаро медиа гуруҳи бош директори Дмитрий Киселёв катта интервью берди.Путин интервьюда Россиянинг Украинадаги АҚШ қўшинларига қандай муносабатда бўлиши ҳақида гапириб, Польша армиясининг у ерга кириши қандай тугаши мумкинлиги ҳақида огоҳлантиради, Россия Федерацияси ядро урушига тайёрми ёки йўқми, агар Қўшма Штатлар шундай қилса, ядровий синовларни ўтказиши мумкинми деган масалаларга тўхталиб ўтди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/0d/42915378_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2bb604560afdb420cc3f40a6c964e44b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, россия, владимир путин, видео
видео, россия, владимир путин, видео

Владимир Путиннинг Дмитрий Киселёвга берган катта интервьюси — жонли эфир

11:49 13.03.2024 (янгиланди: 11:58 13.03.2024)
© Sputnik
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Интервьюда Россия президенти саволларга жавоб берди ва Ғарбнинг янги таҳдидларини баҳолади.
Россия президенти Владимир Путин "Россия сегодня" халқаро медиа гуруҳи бош директори Дмитрий Киселёв катта интервью берди.
Путин интервьюда Россиянинг Украинадаги АҚШ қўшинларига қандай муносабатда бўлиши ҳақида гапириб, Польша армиясининг у ерга кириши қандай тугаши мумкинлиги ҳақида огоҳлантиради, Россия Федерацияси ядро урушига тайёрми ёки йўқми, агар Қўшма Штатлар шундай қилса, ядровий синовларни ўтказиши мумкинми деган масалаларга тўхталиб ўтди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0