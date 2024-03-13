https://sputniknews.uz/20240313/prezident-vladimir-putin-dmitriy-kiselyov-42905822.html
Владимир Путиннинг Дмитрий Киселёвга берган катта интервьюси — жонли эфир
Владимир Путиннинг Дмитрий Киселёвга берган катта интервьюси — жонли эфир
Sputnik Ўзбекистон
Интервьюда Россия президенти саволларга жавоб берди ва Ғарбнинг янги таҳдидларини баҳолади. 13.03.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-03-13T11:49+0500
2024-03-13T11:49+0500
2024-03-13T11:58+0500
видео
россия
владимир путин
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/0d/42915378_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79d55dc1ceb3cf44cff000308c6c3039.jpg
Россия президенти Владимир Путин "Россия сегодня" халқаро медиа гуруҳи бош директори Дмитрий Киселёв катта интервью берди.Путин интервьюда Россиянинг Украинадаги АҚШ қўшинларига қандай муносабатда бўлиши ҳақида гапириб, Польша армиясининг у ерга кириши қандай тугаши мумкинлиги ҳақида огоҳлантиради, Россия Федерацияси ядро урушига тайёрми ёки йўқми, агар Қўшма Штатлар шундай қилса, ядровий синовларни ўтказиши мумкинми деган масалаларга тўхталиб ўтди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/0d/42915378_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2bb604560afdb420cc3f40a6c964e44b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, россия, владимир путин, видео
видео, россия, владимир путин, видео
Владимир Путиннинг Дмитрий Киселёвга берган катта интервьюси — жонли эфир
11:49 13.03.2024 (янгиланди: 11:58 13.03.2024)
Интервьюда Россия президенти саволларга жавоб берди ва Ғарбнинг янги таҳдидларини баҳолади.
Россия президенти Владимир Путин "Россия сегодня" халқаро медиа гуруҳи бош директори Дмитрий Киселёв катта интервью берди.
Путин интервьюда Россиянинг Украинадаги АҚШ қўшинларига қандай муносабатда бўлиши ҳақида гапириб, Польша армиясининг у ерга кириши қандай тугаши мумкинлиги ҳақида огоҳлантиради, Россия Федерацияси ядро урушига тайёрми ёки йўқми, агар Қўшма Штатлар шундай қилса, ядровий синовларни ўтказиши мумкинми деган масалаларга тўхталиб ўтди.