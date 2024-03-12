Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20240312/krasnodar-olkasi-ozbekiston-hamkorlik-42884730.html
Краснодар ўлкаси корхоналари Ўзбекистон билан ҳамкорликни кенгайтирмоқда
Краснодар ўлкаси корхоналари Ўзбекистон билан ҳамкорликни кенгайтирмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда Краснодар ўлкасининг бизнес миссияси иштирокчилари билан ишчи учрашув бўлиб ўтди.
2024-03-12T12:15+0500
2024-03-12T12:15+0500
иқтисод
ўзбекистон
красноярск ўлкаси
ўзбекистон - россия
тадбиркор
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0b/03/29695769_0:49:1024:625_1920x0_80_0_0_b500ec64401212cd208519f5c2291ce5.jpg
ТОШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Краснодар ўлкаси корхоналари Ўзбекистон билан ҳамкорликни кенгайтирмоқда. бу ҳақда Россиянинг Ўзбекистондаги савдо ваколатхонаси хабар берди. Россиянинг Ўзбекистондаги савдо ваколатхонасида Экспортни қўллаб-қувватлаш минтақавий маркази кўмагида ташкил этилган Краснодар ўлкасининг бизнес миссияси иштирокчилари билан ишчи учрашув бўлиб ўтди.Делегация таркибидан ПЭТ-контейнерлар, тупроққа ишлов бериш ускуналари, озиқ-овқат маҳсулотлари, ўғитлар, озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш учун саноат ускуналари ва профессионал ошхона жиҳозларини ишлаб чиқарувчи ва етказиб берувчи 7 та компания жой олди.Шу йили Ўзбекистонда ўтказилиши режалаштирилган йирик саноат кўргазмаларида компанияларнинг иштирок этиш имкониятлари алоҳида муҳокама қилинди.Ўзбекистон ва Россия техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасида қатор тадбирлар ўтказмоқчи
https://sputniknews.uz/20240202/rossiya-va-ozbekiston-toshkent-viloyatida-yangi-texnopark-qurmoqda-42313475.html
ўзбекистон
красноярск ўлкаси
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0b/03/29695769_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_c30589d0cf1512e5c00a3c4b6b1356eb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон краснодар ўлкаси бизнес миссияси
ўзбекистон краснодар ўлкаси бизнес миссияси

Краснодар ўлкаси корхоналари Ўзбекистон билан ҳамкорликни кенгайтирмоқда

12:15 12.03.2024
© Национальный совет молодежных и детских объединений РоссииФлаги России и Узбекистана
Флаги России и Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.03.2024
© Национальный совет молодежных и детских объединений России
Oбуна бўлиш
Ўзбекистонда Краснодар ўлкасининг бизнес миссияси иштирокчилари билан ишчи учрашув бўлиб ўтди.
ТОШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Краснодар ўлкаси корхоналари Ўзбекистон билан ҳамкорликни кенгайтирмоқда. бу ҳақда Россиянинг Ўзбекистондаги савдо ваколатхонаси хабар берди.
Россиянинг Ўзбекистондаги савдо ваколатхонасида Экспортни қўллаб-қувватлаш минтақавий маркази кўмагида ташкил этилган Краснодар ўлкасининг бизнес миссияси иштирокчилари билан ишчи учрашув бўлиб ўтди.
Делегация таркибидан ПЭТ-контейнерлар, тупроққа ишлов бериш ускуналари, озиқ-овқат маҳсулотлари, ўғитлар, озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш учун саноат ускуналари ва профессионал ошхона жиҳозларини ишлаб чиқарувчи ва етказиб берувчи 7 та компания жой олди.
“Учрашувда томонлар Краснодар ўлкасининг Ўзбекистон ҳудудлари билан жорий ҳамкорлиги, қўшма лойиҳаларни амалга оширишнинг истиқболли йўналишлари ва Кубан тадбиркорлари Савдо миссияси қабул қилувчи мамлакат бозорида дуч келаётган муаммоли масалаларни муҳокама қилишди”, — дейилади хабарда.
Шу йили Ўзбекистонда ўтказилиши режалаштирилган йирик саноат кўргазмаларида компанияларнинг иштирок этиш имкониятлари алоҳида муҳокама қилинди.
Ўзбекистон ва Россия техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасида қатор тадбирлар ўтказмоқчи
Флаги России и Узбекистана. Иллюстративное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.02.2024
Россия ва Ўзбекистон Тошкент вилоятида янги технопарк қурмоқда
2 Феврал, 17:28
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0