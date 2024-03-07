Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20240307/aqsh-elchisi-rossiya-tivga-chaqirildi--42832990.html
АҚШ элчиси Россия ТИВга чақирилди
АҚШ элчиси Россия ТИВга чақирилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия ТИВи АҚШ элчихонасидан учта нодавлат ташкилоти фаолиятини тўхтатишни талаб қилди. 07.03.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-03-07T15:42+0500
2024-03-07T15:42+0500
россия
ақш
элчи
россия тив
ннт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/07/42832819_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_58f88b292cb882f4a75bc594bbf8cb3a.jpg
Т️ШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. АҚШнинг Москвадаги элчиси Лин Трейси 7 март куни Россия Ташқи ишлар вазирлигига чақирилди, деб хабар қилмоқда РИА Новости. Вазирликда АҚШ элчисига Россияда фаолият олиб бораётган 3та америка нодавлат ташкилоти номақбул деб эълон қилингани ҳақида хабар берилди.Гап “Халқаро таълим бўйича Америка кенгашлари”, “Маданий истиқболлар” ва “Халқаро таълим институти” нодавлат ташкилотлари ҳақида бормоқда. ТИВ баёнотида қайд этилишига кўра, Россиянинг ички ишларига аралашишга уринишлар, элчихона ходимларини persona non grata мақомида мамлакатдан қувилишига олиб келади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/07/42832819_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_11b02b689b8a4b94f04428de95046196.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, ақш, элчи, россия тив, ннт
россия, ақш, элчи, россия тив, ннт

АҚШ элчиси Россия ТИВга чақирилди

15:42 07.03.2024
© Sputnik / Виталий Белоусов / Медиабанкка ўтишПослы США, Британии и Канады вызваны в МИД России
Послы США, Британии и Канады вызваны в МИД России - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.03.2024
© Sputnik / Виталий Белоусов
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия ТИВи АҚШ элчихонасидан учта нодавлат ташкилоти фаолиятини тўхтатишни талаб қилди.
Т️ШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. АҚШнинг Москвадаги элчиси Лин Трейси 7 март куни Россия Ташқи ишлар вазирлигига чақирилди, деб хабар қилмоқда РИА Новости.

Вазирликда АҚШ элчисига Россияда фаолият олиб бораётган 3та америка нодавлат ташкилоти номақбул деб эълон қилингани ҳақида хабар берилди.
Гап “Халқаро таълим бўйича Америка кенгашлари”, “Маданий истиқболлар” ва “Халқаро таълим институти” нодавлат ташкилотлари ҳақида бормоқда.
Россия ТИВ АҚШ элчисига ушбу ташкилотлар фаолиятини тарғиб қилишни тўхтатиш ва уларнинг лойиҳалари рўйхатини дипломатик миссия веб-сайтидан олиб ташлаш қайд этилган нота топширди.
ТИВ баёнотида қайд этилишига кўра, Россиянинг ички ишларига аралашишга уринишлар, элчихона ходимларини persona non grata мақомида мамлакатдан қувилишига олиб келади.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0