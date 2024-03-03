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https://sputniknews.uz/20240303/buyuk-britaniya-rossiya-qarshi-42755255.html
Буюк Британия Россияга қарши туришда жуда заиф — депутат
Буюк Британия Россияга қарши туришда жуда заиф — депутат
Sputnik Ўзбекистон
Депутат инглиз қўшинларининг озлигидан шикоят қилди.
2024-03-03T17:48+0500
2024-03-03T17:48+0500
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ТОШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Буюк Британия Россия билан тўқнаш келишга тайёр эмас. Бу ҳақда парламент аъзоси Жон Хили маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости Daily Express газетасига таяниб.Хили инглиз қўшинларининг озлигидан шикоят қилди, шунингдек, мамлакат Россия билан мумкин бўлган урушга тайёр эмаслигини тан олди. У шунингдек, Буюк Британиянинг мудофааси Украинада "бошланишини" айтди.
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буюк британия россия қарши туриш
буюк британия россия қарши туриш

Буюк Британия Россияга қарши туришда жуда заиф — депутат

17:48 03.03.2024
© Sputnik / РИА Новости / Медиабанкка ўтишПодготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО.
Подготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.03.2024
© Sputnik / РИА Новости
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Депутат инглиз қўшинларининг озлигидан шикоят қилди.
ТОШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Буюк Британия Россия билан тўқнаш келишга тайёр эмас. Бу ҳақда парламент аъзоси Жон Хили маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости Daily Express газетасига таяниб.
“Бизнинг энг катта ожизлигимиз қуролли кучларимизнинг аҳволи ва бу асрда бизга таҳдид солаётган можароларни тўхтатиш ва керак бўлганда уларга қарши туриш учун жиҳозланмаган тизимдир”, — дея сиёсатчининг сўзларини келтиради журналистлар.
Хили инглиз қўшинларининг озлигидан шикоят қилди, шунингдек, мамлакат Россия билан мумкин бўлган урушга тайёр эмаслигини тан олди. У шунингдек, Буюк Британиянинг мудофааси Украинада "бошланишини" айтди.
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