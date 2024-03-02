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https://sputniknews.uz/20240302/toshkentda-rossiya-iqtisodiyot-universiteti-ochiq-eshiklar-kuni-qanday-otdi-42747535.html
Тошкентда Россия иқтисодиёт университети очиқ эшиклар куни қандай ўтди?
Тошкентда Россия иқтисодиёт университети очиқ эшиклар куни қандай ўтди?
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда Россия иқтисодиёт университети очиқ эшиклар куни қандай ўтди?
2024-03-02T20:00+0500
2024-03-02T20:00+0500
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ўзбекистон
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университет
таълим
мактаб
ўқувчилар
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Унда нафақат пойтахт мактабларининг катта синф ўқувчилари, балки Ўзбекистон вилоятлари ўқувчилари ҳам онлайн тарзда қатнашиш имконига эга бўлди.Мактаб ўқувчилари учун экскурсия дастури университет инфратузилмаси, унинг тарихи, анъаналари ва ривожланиш истиқболлари билан танишишни ўз ичига олди. Ўқувчилар биринчилардан бўлиб сунъий интеллект ва инновациялар янги ўқув-илмий лабораториясига ташриф буюришди.Батафсил Sputnik Ўзбекистон видеосида томоша қилинг.
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Анна Желиховская
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тошкентда россия иқтисодиёт университети очиқ эшиклар куни қандай ўтди?
тошкентда россия иқтисодиёт университети очиқ эшиклар куни қандай ўтди?

Тошкентда Россия иқтисодиёт университети очиқ эшиклар куни қандай ўтди?

20:00 02.03.2024
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Анна Желиховская - Sputnik Ўзбекистон
Анна Желиховская
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Г.В. Плеханов номидаги Россия иқтисодиёт университетининг Тошкент филиалида очиқ эшиклар куни ўтказилди.
Унда нафақат пойтахт мактабларининг катта синф ўқувчилари, балки Ўзбекистон вилоятлари ўқувчилари ҳам онлайн тарзда қатнашиш имконига эга бўлди.
Мактаб ўқувчилари учун экскурсия дастури университет инфратузилмаси, унинг тарихи, анъаналари ва ривожланиш истиқболлари билан танишишни ўз ичига олди. Ўқувчилар биринчилардан бўлиб сунъий интеллект ва инновациялар янги ўқув-илмий лабораториясига ташриф буюришди.
Батафсил Sputnik Ўзбекистон видеосида томоша қилинг.
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