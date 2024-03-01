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https://sputniknews.uz/20240301/prezident-taklif-qilgan-musiqachi-toshkentda-kontsert-berdi--video--42740389.html
Президент таклиф қилган мусиқачи Тошкентда концерт берди — видео
Президент таклиф қилган мусиқачи Тошкентда концерт берди — видео
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Россиялик виолончел устаси Сергей Ролдугин ва скрипкачи Павел Милюковлар иштирокида Тошкентда концерт бўлиб ўтди. 01.03.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-03-01T21:30+0500
2024-03-01T21:30+0500
видео
маданият
тошкент
концерт
россия
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ТОШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Тошкентдаги Халқаро форумлар саройи саҳнасида Пётр Чайковскийнинг “Рококо мавзусидаги вариациялар” ва Макс Брухнинг скрипка ва оркестр учун 1-сонли концерти янгради. Яккахон ижрочилар виолончелчи Сергей Ролдугин ва скрипкачи Павел Милюковлар Алибек Кабдурахмонов раҳбарлигидаги Ўзбекистон Миллий симфоник оркестри ҳамроҳлигида ижро этишди. Томошабинлар орасида Ўзбекистон Президенти ёрдамчиси Саида Мирзиёева, маданият вазири Озодбек Назарбеков ва бошқалар бор эди. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ўтган йилнинг охирида Санкт-Петербургга ташрифи чоғида Сергей Ролдугинни Ўзбекистонга таклиф қилган эди.
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видео, маданият, тошкент, концерт, россия, видео
видео, маданият, тошкент, концерт, россия, видео

Президент таклиф қилган мусиқачи Тошкентда концерт берди — видео

21:30 01.03.2024
© Sputnik
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Россиялик виолончел устаси Сергей Ролдугин ва скрипкачи Павел Милюковлар иштирокида Тошкентда концерт бўлиб ўтди.
ТОШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Тошкентдаги Халқаро форумлар саройи саҳнасида Пётр Чайковскийнинг “Рококо мавзусидаги вариациялар” ва Макс Брухнинг скрипка ва оркестр учун 1-сонли концерти янгради.

Яккахон ижрочилар виолончелчи Сергей Ролдугин ва скрипкачи Павел Милюковлар Алибек Кабдурахмонов раҳбарлигидаги Ўзбекистон Миллий симфоник оркестри ҳамроҳлигида ижро этишди.

Томошабинлар орасида Ўзбекистон Президенти ёрдамчиси Саида Мирзиёева, маданият вазири Озодбек Назарбеков ва бошқалар бор эди.

Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ўтган йилнинг охирида Санкт-Петербургга ташрифи чоғида Сергей Ролдугинни Ўзбекистонга таклиф қилган эди.
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