https://sputniknews.uz/20240228/maxsus-harbiy-operatsiya-donbassda-abrams-yonmoqda-keyin-nima-boladi-42695054.html

Махсус ҳарбий операция: Донбассда Abrams ёнмоқда, кейин нима бўлади?

Махсус ҳарбий операция: Донбассда Abrams ёнмоқда, кейин нима бўлади?

Sputnik Ўзбекистон

Махсус ҳарбий операция: Донбассда Abrams ёнмоқда, кейин нима бўлади?

2024-02-28T22:00+0500

2024-02-28T22:00+0500

2024-02-28T22:00+0500

колумнистлар

россия

украина

ақш

ғарб

нато

қурол

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/1c/42687846_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee869fc9bb8343802b25bbd0041d20f2.jpg

Россия Қуролли Кучлари АҚШ ва НАТОни ҳалокатли шармандалик ва термоядровий ўз-ўзини йўқ қилиш ўртасида қийин танлов қилишга мажбур қилмоқда. Drang nach Osten стратегиясининг нархи ёки тажовузкорлар учун "шарқга кенгайиш" анъанавий равишда юқори.Донбассда Американинг “Абрамс” взводини жойлаштиришдан сўнг, 26 февраль куни натижа берган русларнинг спортсиз овлари бошланди. Украина армиясининг M1A1 Abrams танкларининг биринчиси рус қўшинлари томонидан Бердичи қишлоғи яқинида йўқ қилинди. Объектив назорат тасвирлари ватанпарвар CNN телеканалидан ташқари деярли барча дунё ОАВларида тарқалди. Америка танки разведкачи дрон томонидан аниқланган ва зудлик билан ҳужумчи дрон томонидан урилган. Ҳисобни Марказий ҳарбий округнинг 2-қўшма қуролли армиясининг 15-гвардия мотоўқчилар бригадаси аскарлари очди. Ўша куни Тула десантчилари "Ланцет" билан биринчи марта Швециянинг "энг замонавий, тез ўқ узувчи ва аниқ НАТО қуроли" Archer’ни, шунингдек, Франциянинг яна бир ўзиюрар қуроли CAESAR’ни йўқ қилишди.Илгари, Абрамс рус қўшинларига қарши фронт чизиғи яқинида жойлаштирилгандан сўнг, "тезда йўқотишларни бошлайди" деб тахмин қилинган эди, чунки М1А1 Ироқ армияси томонидан ишлатилганда "жуда чекланган омон қолиш қобилиятини" кўрсатди. Ва шунга қарамай, мифологик “Абрамс”нинг рус дронлари томонидан самарали мағлубияти АҚШ ҳарбий-саноат мажмуасининг обрўси ва даромадига жиддий зарба бўлади.АҚШ армиясининг Европадаги вакили Мартин О'Доннелл ўтган йилнинг кузида: "Абрамс – жуда яхши зирҳли техника", деди. Июнь ойида Работино яқинида ёнаётган немис танклари Вашингтонга фақат қўшимча фойда ваъда қилди. Албатта, Пентагон Запорожье йўналишида йўқ қилинган 80 дан ортиқ Американинг Bradley пиёда жанговар машиналарини пайқади, шунинг учун Украина Қуролли Кучлари учун “Абрамс” партияси фаол динамик ҳимоя билан қайта жиҳозланди. Бу ёрдам бермади - ёниб кетган Америка танки Донбассдаги олдинги чизиқда тахминан уч соат турди ва учта ўқ узишга муваффақ бўлди.Ҳамма АҚШ иттифоқчилари ҳам қимматбаҳо M1A1 Abrams Россиянинг бюджетли камикадзе дрони томонидан мағлуб бўлганига ишониши мумкин эмас. Польшалик мутахассислар миноранинг орқа қисмидаги изоляция қилинган ўқ-дорилар бўлинмасининг фақат "зирҳ тешилиши"ни тан олишади ва ваъз қилишади: "M1 Abrams оиласининг танклари беқиёс ҳимоя ва экипажнинг омон қолиш даражасини таклиф қилади, Польша армияси учун ушбу машиналарни сотиб олиш буқанинг кўзига ўқ узиш деб ҳисобланиши керак.The Drive нашри тан олди: "М1 танкининг йўқолиши амалий ва тарғибот сабабларга кўра муҳим бўлади, айниқса у Россия қўлига тушса". "Гегемон" учун оғриқли мавзу. Кеча Россия бўйлаб "роуминг" қилаётган ҳарбий кубоклар - Америка M2A2-ODS-SA Bradley пиёда жанговар машиналари ҳақида маълумот эълон қилинди. Яқинда Россия экспозицияси бир нечта М1 Абрамс билан тўлдирилиши мумкин. Бироқ, бу АҚШ ва НАТОнинг асосий муаммоси эмас.Россия Қуролли Кучлари ҳар куни Украина Қуролли Кучлари нишонларига - Харьков, Полтава ва Одесса вилоятларида "устуворлик" билан йирик ракета зарбаларини беради. Авдеевка яқинида жойлаштирилган Украина қуролли кучларининг захиралари рус қўшинларининг олдинга силжишини тўхтата олмаяпти ва ғарбга чекинмоқда. Украина қўшинларида ишчи кучи, қурол-яроғ ва ўқ-дорилар етишмайди - бу муаммони деярли ҳал қилиб бўлмайди (Ғарб томонидан). Мобилизация қилинганларни тайёрлаш учун вақт (ойлар) керак, бу эса йўқ. Украина Қуролли Кучларининг бригада даражасидаги қўмондонлиги яқин келажакда йирик шаҳарларни, шу жумладан Харьков ва Киевни ҳимоя қиладиган ҳеч ким ва ҳеч нарса бўлмаслигини очиқ эълон қилади.Британиянинг Sky News телеканали таҳлилчиларига кўра, снарядлар бўйича Россия артиллериясининг Украина артиллериясидан устунлиги олтидан бирга, айрим ҳудудларда эса ўндан бирга тенг. Sky News башорат қилмоқда: Киев режими 2024 йилда "Донбасснинг қолган қисмини, шунингдек жанубдаги баъзи ҳудудларни йўқотади". Вашингтондаги урушни ўрганиш институти 25 февраль куни Россия Қуролли Кучлари Украинанинг бутун ҳарбий ҳаракатлар театрида стратегик ташаббусга эга эканлигини ва Россия армияси “хоҳлаган жойда ва хоҳлаган вақтда ҳужум қила олишини” тасдиқлади.Британиянинг The Time газетаси шундай деди: “Украинага нисбатан оптимизм бутун “цивилизациялашган дунё”да сўниб бормоқда. Американинг The New York Times газетаси шундай деди: “Қийин дарслар Украинада уруш бошланганидан икки йил ўтиб қийин танловларни талаб қилади. Ғарбнинг санкциялари натижа бермади. Иттифоқчиларнинг қуроллари тугаяпти”.Дарҳақиқат, АҚШ ва НАТОнинг бирлашган ҳарбий-саноат мажмуаси йилига 1 миллион снаряд ишлаб чиқаришга қодир эмас. Россия мудофаа саноати 2023 йилда (Украина Қуролли Кучлари Бош разведка бошқармаси маълумотларига кўра) 2 миллион артиллерия снарядларини ишлаб чиқарган ва 2024 йилда у 2,7 миллион снаряд даражасига етади. Ғарб Украинада хавфли тарзда прокси уруш ўйнамоқда, аммо НАТОда захира "Б режаси" йўқ.Киев режимига қурол етказиб берувчиларнинг яқинда тузилган тўққизинчи (ракета) коалицияси, бошқа саккизтаси сингари, махсус ҳарбий операция зонасидаги вазиятни тубдан ўзгартира олмайди.Баъзи европалик "лочинлар" 1991 йилга қайтишни ва Россияни "тугатишни" енгил ўйлаш билан орзу қилишса-да, Пентагон махсус ҳарбий операция зонасидаги рус қўшинларининг тактикасини ва Россия Федерациясининг тактик ва стратегик ядровий арсеналидан фойдаланишни тартибга солувчи ҳарбий доктринани синчковлик билан ўрганмоқда.Байден маъмурияти вакилларининг таъкидлашича, Россия президенти Владимир Путин аллақачон "стратегик мағлубиятга учраган". Яқинда бўлиб ўтган Мюнхен Хавфсизлик конференциясида АҚШ сенатори Дж. Вэнс шундай деди: “Украинага 61 миллиард доллар миқдорида қўшимча ёрдам кўрсатилса ҳам, мен сизга ростини айтишим керак, бу жанг майдонидаги воқеликни тубдан ўзгартирмайди, биз ҳозир Украинага юборишимиз мумкин бўлган ўқ-дорилар миқдори жуда чекланган".Вэнс Хитой билан рақобатлашиш ва Тайванни ҳимоя қилиш учун ушбу чекланган ресурсларни тежаш кераклигини таъкидлади: "Дунёда жуда кўп ёмон одамлар бор... Мени ҳозир Европадан кўра, Шарқий Осиёдаги баъзи муаммолар кўпроқ қизиқтиради”. Вэнснинг баҳоси Европа иттифоқчилари томонидан сукунат билан кутиб олинди. Бироқ, энг ёмони ҳали олдинда.

украина

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/87/6498751_261:0:928:666_100x100_80_0_0_f49586da20af8e3af637d21ad51d893d.jpg

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/87/6498751_261:0:928:666_100x100_80_0_0_f49586da20af8e3af637d21ad51d893d.jpg

Янгиликлар

uz_UZ

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/87/6498751_261:0:928:666_100x100_80_0_0_f49586da20af8e3af637d21ad51d893d.jpg

махсус ҳарбий операция: донбассда abrams ёнмоқда, кейин нима бўлади?