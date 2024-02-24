Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20240224/minskda-ozbekiston-va-belarus-msklari-raislari-uchrashdi-42643162.html
Минскда Ўзбекистон ва Беларусь МСКлари раислари учрашди
Минскда Ўзбекистон ва Беларусь МСКлари раислари учрашди
Минскда Ўзбекистон ва Беларусь МСКлари раислари учрашди
2024-02-24T11:34+0500
2024-02-24T11:34+0500
ўзбекистон
беларусь
минск
учрашув
мск
зайниддин низомхўжаев
сайловлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/18/42642150_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_745317728208bc1e1737006f9215206b.jpg
ТОШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Ўзбекистон МСК делегациясининг ташриф дастури доирасида кеча, 23 февраль куни МСК раиси Зайниддин Низамходжаев Беларусь МСК раиси Игорь Карпенко билан учрашди. Бу ҳақда МСК матбуот хизмати хабар берди.Карпенко Ўзбекистон МСК делегацияси аъзоларини 2024 йил 25 февраль куни бўлиб ўтадиган ягона овоз бериш кунидаги сайловларга тайёргарлик кўриш ва улар билан боғлиқ асосий тадбирлар билан таништирди.У сайловга тайёргарлик кўриш жараёнлари юқори даражада бўлганлиги ўз навбатида катта қониқиш уйғотганлигини таъкидлади, МСК фаолияти очиқлигини ва халқаро кузатувчилар ишида ҳамкорлик кўрсатаётганини ижобий баҳолади.Беларусда ягона овоз бериш кунида 8-чақириқ Беларусь республикаси Миллий мажлиси Вакиллар палатасининг 110 нафар депутати ва 12 514 нафар 29-чақириқ маҳаллий Кенгаш депутатлари сайланади. Мамлакатда 5 411 та овоз бериш участкалари шакллантирилган. Депутатларга ўтказиладиган сайловлар тўғридан тўғри бўлиб, депутатлар фуқаролар томонидан бевосита сайланадилар. Вакиллар палатаси депутати ва маҳаллий Кенгаш депутатининг ваколат муддати – 5 йил.
ўзбекистон
беларусь
минск
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/18/42642150_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7ab5fc482ede82c1c759f6676002e957.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
минскда ўзбекистон ва беларусь мсклари раислари учрашди
минскда ўзбекистон ва беларусь мсклари раислари учрашди

Минскда Ўзбекистон ва Беларусь МСКлари раислари учрашди

11:34 24.02.2024
© Пресс-служба ЦИК УзбекистанаПредседатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев встретился в Минске с главой ЦИК Беларуси Игорем Карпенко
Председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев встретился в Минске с главой ЦИК Беларуси Игорем Карпенко - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2024
© Пресс-служба ЦИК Узбекистана
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон республикаси МСК Раиси Зайниддин Низамходжаев бошчилигидаги делегация Беларусь республикасининг ягона овоз бериш кунида депутатларга ўтказиладиган сайлов жараёнлари кузатувида иштирок этмоқда.
ТОШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Ўзбекистон МСК делегациясининг ташриф дастури доирасида кеча, 23 февраль куни МСК раиси Зайниддин Низамходжаев Беларусь МСК раиси Игорь Карпенко билан учрашди. Бу ҳақда МСК матбуот хизмати хабар берди.
Карпенко Ўзбекистон МСК делегацияси аъзоларини 2024 йил 25 февраль куни бўлиб ўтадиган ягона овоз бериш кунидаги сайловларга тайёргарлик кўриш ва улар билан боғлиқ асосий тадбирлар билан таништирди.
© Пресс-служба ЦИК УзбекистанаПредседатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев встретился в Минске с главой ЦИК Беларуси Игорем Карпенко
Председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев встретился в Минске с главой ЦИК Беларуси Игорем Карпенко - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2024
Председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев встретился в Минске с главой ЦИК Беларуси Игорем Карпенко
© Пресс-служба ЦИК Узбекистана
Низамходжаев Карпенкога сайловларни мониторинг қилишда иштирок этишга таклиф қилгани учун ўз миннатдорлигини билдирди ва сайловларни муваффақиятли ўтишига ишонч билдирди.
У сайловга тайёргарлик кўриш жараёнлари юқори даражада бўлганлиги ўз навбатида катта қониқиш уйғотганлигини таъкидлади, МСК фаолияти очиқлигини ва халқаро кузатувчилар ишида ҳамкорлик кўрсатаётганини ижобий баҳолади.
Делегация аъзолари қатор сайлов участкаларига ташриф буюрди.
© Пресс-служба ЦИК УзбекистанаПредседатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев встретился в Минске с главой ЦИК Беларуси Игорем Карпенко
Председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев встретился в Минске с главой ЦИК Беларуси Игорем Карпенко - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2024
Председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев встретился в Минске с главой ЦИК Беларуси Игорем Карпенко
© Пресс-служба ЦИК Узбекистана
Беларусда ягона овоз бериш кунида 8-чақириқ Беларусь республикаси Миллий мажлиси Вакиллар палатасининг 110 нафар депутати ва 12 514 нафар 29-чақириқ маҳаллий Кенгаш депутатлари сайланади. Мамлакатда 5 411 та овоз бериш участкалари шакллантирилган. Депутатларга ўтказиладиган сайловлар тўғридан тўғри бўлиб, депутатлар фуқаролар томонидан бевосита сайланадилар. Вакиллар палатаси депутати ва маҳаллий Кенгаш депутатининг ваколат муддати – 5 йил.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0