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https://sputniknews.uz/20240223/toshkentda-mangu-alangaga-gullar-qoyildi-video-42637589.html
Тошкентда Мангу алангага гуллар қўйилди — видео
Тошкентда Мангу алангага гуллар қўйилди — видео
Тошкентда Мангу алангага гуллар қўйилди — видео
2024-02-23T16:20+0500
2024-02-23T16:20+0500
видео
мултимедиа
ўзбекистон
россия
тошкент
олег мальгинов
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Унда Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Олег Мальгинов иштирок этди, дея хабар берди Sputnik Ўзбекистон мухбири.Тадбирда Беларусь, Ҳиндистон, Хитой, Россотрудничество ва Россия Федерациясининг Ўзбекистондаги Савдо ваколатхонаси вакиллари, фахрийлар, маданият марказлари фаоллари иштирок этди.Батафсил Sputnik Ўзбекистон видеосида томоша қилинг.
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тошкентда мангу алангага гуллар қўйилди — видео
тошкентда мангу алангага гуллар қўйилди — видео

Тошкентда Мангу алангага гуллар қўйилди — видео

16:20 23.02.2024
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
Тантанали маросим Россияда 23 февралда нишонланадиган Ватан ҳимоячилари куни муносабати билан ўтказилди.
Унда Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Олег Мальгинов иштирок этди, дея хабар берди Sputnik Ўзбекистон мухбири.
Тадбирда Беларусь, Ҳиндистон, Хитой, Россотрудничество ва Россия Федерациясининг Ўзбекистондаги Савдо ваколатхонаси вакиллари, фахрийлар, маданият марказлари фаоллари иштирок этди.
Батафсил Sputnik Ўзбекистон видеосида томоша қилинг.
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