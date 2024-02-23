https://sputniknews.uz/20240223/toshkentda-mangu-alangaga-gullar-qoyildi-video-42637589.html
Тошкентда Мангу алангага гуллар қўйилди — видео
Тошкентда Мангу алангага гуллар қўйилди — видео
Тошкентда Мангу алангага гуллар қўйилди — видео
2024-02-23T16:20+0500
2024-02-23T16:20+0500
2024-02-23T16:20+0500
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олег мальгинов
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Унда Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Олег Мальгинов иштирок этди, дея хабар берди Sputnik Ўзбекистон мухбири.Тадбирда Беларусь, Ҳиндистон, Хитой, Россотрудничество ва Россия Федерациясининг Ўзбекистондаги Савдо ваколатхонаси вакиллари, фахрийлар, маданият марказлари фаоллари иштирок этди.Батафсил Sputnik Ўзбекистон видеосида томоша қилинг.
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MIA „Rosiya Segodnya“
тошкентда мангу алангага гуллар қўйилди — видео
тошкентда мангу алангага гуллар қўйилди — видео
Тошкентда Мангу алангага гуллар қўйилди — видео
Эксклюзив
Тантанали маросим Россияда 23 февралда нишонланадиган Ватан ҳимоячилари куни муносабати билан ўтказилди.
Унда Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Олег Мальгинов иштирок этди, дея хабар берди Sputnik Ўзбекистон
мухбири.
Тадбирда Беларусь, Ҳиндистон, Хитой, Россотрудничество ва Россия Федерациясининг Ўзбекистондаги Савдо ваколатхонаси вакиллари, фахрийлар, маданият марказлари фаоллари иштирок этди.
Батафсил Sputnik Ўзбекистон видеосида томоша қилинг.