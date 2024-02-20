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https://sputniknews.uz/20240220/ozbekiston-ilk-bor-74-nafar-talaba-kon-muhandisi-42582928.html
Ўзбекистонда илк бор 74 нафар талаба “кон муҳандисига” айланди
Ўзбекистонда илк бор 74 нафар талаба “кон муҳандисига” айланди
Мамлакатда илк бор ноёб касб эгаларини тайёрланди.
2024-02-20T15:19+0500
2024-02-20T15:19+0500
жамият
ўзбекистон
олмалиқ кмк
талабалар
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ТОШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Ўзбекистонда илк бор 74 нафар талабага “Кон муҳандислари” дипломлари топширилди. Бу ҳақда Олмалиқ шаҳридаги Миллий технологик тадқиқотлар университети “МИСиС” филиали матбуот хизмати Sputnik Ўзбекистон мухбирига хабар берди.Олмалиқдаги Миллий технологик тадқиқотлар университети “МИСиС” филиалида “Очиқ кон ишлари”, “Фойдали қазилмаларни ер остида қазиб олиш”, “Кончилик машиналари ва жиҳозлари”, “Фойдали қазилмаларни бойитиш” ихтисосликлари бўйича беш ярим йил таълимдан сўнг илк 74 нафар талабага “Кон муҳандислари” дипломлари топширилди.Маросимда “Олмалиқ КМК” АЖ бошқарув раисининг ўринбосари, Ўзбекистондаги “Россотрудничество”нинг раҳбари, Миллий технологик тадқиқотлар университети “МИСИС”нинг проректори ҳам иштирок этди.Кончилик иши бўйича юқори малакали мутахассисларни тайёрлаш тизими дунёнинг энг ривожланган ва иқтисодиёти бақувват давлатлардагина мавжуд. Сабаби – бу ноёб касб эгаларини тайёрлаш жуда катта маблағ, моддий-техник база ва лабораторияларни талаб этади. Мазкур мамлакатлар сони оз бўлиб, уларнинг қаторига АҚШ, Хитой, Ҳиндистон, Россия ҳамда Европа мамлкатлари киради. Ана шундай давлатлар рўйхатига Ўзбекистон ҳам қўшилди.ОКМК ва МИСиС орасида технологик ҳамкорлик кучаймоқдаҲозирда филиал 30 дан ортиқ ҳорижий илмий-тадқиқот институлари ҳамда металлургия компаниялари билан ҳамкорлик қилмоқда. Улар қаторида Россия фанлар академияси, Қозоғистон миллий фанлар академияси, “СтальПроект”, “Металлургия” институтлари ҳамда “Nord Engineering”, “Kanex Group”, “China ENFI Engineering Corporation”, “Норильский Никель” комбинати, “Средазцветметэнерго” компанияси ва бошқалар бор.Маълумот учун, Миллий технологик тадқиқотлар университети “МИСиС” Олмалиқ филиали 2018 йили Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ҳамда Россия президенти Владимир Путиннинг ташаббуси билан ташкил этилган. Бугунга қадар тоғ-кончилик соҳасида 241 та мутахассис тайёрланган.
https://sputniknews.uz/20230820/rossiya-oliygohi-bitiruvchisi-ozbekistonda-metallurgiyani-rivojlantirmoqchiman-38018775.html
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ўзбекистон кон муҳандис олмалиқ шаҳридаги миллий технологик тадқиқотлар университети “мисис” филиали “олмалиқ кмк” аж
ўзбекистон кон муҳандис олмалиқ шаҳридаги миллий технологик тадқиқотлар университети “мисис” филиали “олмалиқ кмк” аж

Ўзбекистонда илк бор 74 нафар талаба “кон муҳандисига” айланди

15:19 20.02.2024
© Филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСИС"Впервые в Узбекистане вуз выпустил горных инженеров
Впервые в Узбекистане вуз выпустил горных инженеров - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.02.2024
© Филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСИС"
Oбуна бўлиш
Мамлакатда илк бор ноёб касб эгалари тайёрланди.
ТОШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Ўзбекистонда илк бор 74 нафар талабага “Кон муҳандислари” дипломлари топширилди. Бу ҳақда Олмалиқ шаҳридаги Миллий технологик тадқиқотлар университети “МИСиС” филиали матбуот хизмати Sputnik Ўзбекистон мухбирига хабар берди.
Олмалиқдаги Миллий технологик тадқиқотлар университети “МИСиС” филиалида “Очиқ кон ишлари”, “Фойдали қазилмаларни ер остида қазиб олиш”, “Кончилик машиналари ва жиҳозлари”, “Фойдали қазилмаларни бойитиш” ихтисосликлари бўйича беш ярим йил таълимдан сўнг илк 74 нафар талабага “Кон муҳандислари” дипломлари топширилди.
© Филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСИС"Впервые в Узбекистане вуз выпустил горных инженеров
Впервые в Узбекистане вуз выпустил горных инженеров - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.02.2024
Впервые в Узбекистане вуз выпустил горных инженеров
© Филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСИС"
Маросимда “Олмалиқ КМК” АЖ бошқарув раисининг ўринбосари, Ўзбекистондаги “Россотрудничество”нинг раҳбари, Миллий технологик тадқиқотлар университети “МИСИС”нинг проректори ҳам иштирок этди.
© Филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСИС"
Впервые в Узбекистане вуз выпустил горных инженеров - Sputnik Ўзбекистон
1/3
© Филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСИС"
© Филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСИС"
Впервые в Узбекистане вуз выпустил горных инженеров - Sputnik Ўзбекистон
2/3
© Филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСИС"
© Филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСИС"
Впервые в Узбекистане вуз выпустил горных инженеров - Sputnik Ўзбекистон
3/3
© Филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСИС"
1/3
© Филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСИС"
2/3
© Филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСИС"
3/3
© Филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСИС"
Кончилик иши бўйича юқори малакали мутахассисларни тайёрлаш тизими дунёнинг энг ривожланган ва иқтисодиёти бақувват давлатлардагина мавжуд. Сабаби – бу ноёб касб эгаларини тайёрлаш жуда катта маблағ, моддий-техник база ва лабораторияларни талаб этади. Мазкур мамлакатлар сони оз бўлиб, уларнинг қаторига АҚШ, Хитой, Ҳиндистон, Россия ҳамда Европа мамлкатлари киради. Ана шундай давлатлар рўйхатига Ўзбекистон ҳам қўшилди.
“2024 йил Ўзбекистон тоғ-кончилиги ва олий таълим тизимида янги бурилиш даври бўлди. Ўтган мустақиллик даврида мамлакатимизда илк бор бутун дунёда ноёб ҳисобланган “Кон муҳандис”лари тайёрланди”, — дейилади хабарда.
ОКМК ва МИСиС орасида технологик ҳамкорлик кучаймоқда
Ҳозирда филиал 30 дан ортиқ ҳорижий илмий-тадқиқот институлари ҳамда металлургия компаниялари билан ҳамкорлик қилмоқда. Улар қаторида Россия фанлар академияси, Қозоғистон миллий фанлар академияси, “СтальПроект”, “Металлургия” институтлари ҳамда “Nord Engineering”, “Kanex Group”, “China ENFI Engineering Corporation”, “Норильский Никель” комбинати, “Средазцветметэнерго” компанияси ва бошқалар бор.
Маълумот учун, Миллий технологик тадқиқотлар университети “МИСиС” Олмалиқ филиали 2018 йили Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ҳамда Россия президенти Владимир Путиннинг ташаббуси билан ташкил этилган. Бугунга қадар тоғ-кончилик соҳасида 241 та мутахассис тайёрланган.
Ўзбекистон металлургиясини ривожлантиришни истайман - Россия олийгоҳи битирувчиси. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.08.2023
Россия олийгоҳи битирувчиси: Ўзбекистонда металлургияни ривожлантирмоқчиман — видео
20 Август 2023, 19:05
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