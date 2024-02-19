https://sputniknews.uz/20240219/ozbekiston-dzyudo-boku-katta-dubulga-turnir-42552685.html
Ўзбекистонлик дзюдочилар Боку “Катта дубулға” турнирини қандай якунлашди?
Ўзбекистонлик дзюдочилар Боку “Катта дубулға” турнирини қандай якунлашди?
Спортчилар 1 та олтин ва 2 та бронза медалини қўлга киритишди.
2024-02-19T09:06+0500
2024-02-19T09:06+0500
2024-02-19T09:06+0500
спорт
ўзбекистон
боку
дзюдо
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ТОШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Ўзбекистонлик дзюдочилар Боку “Катта дубулға” турнирини учта медал билан якунлашди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси.Дзюдо бўйича Ўзбекистон терма жамоаси Озарбайжон мезбонлик қилган “Катта дубулға” мусобақасидаги иштирокини тугатди. Унда спортчилар 1 та олтин ва 2 та бронза медалини қўлга киритишди.Турнирнинг сўнгги кунида Ўткирбек Тўрабоев +100 кг вазн тоифасида курашган полвон учинчи ўрин учун кечган баҳсда нидерландиялик Юр Спайкерсга имкониятни бой берди.Мусобақа иштиркчилари:
ўзбекистон
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ўзбекистон дзюдо боку “катта дубулға” турнири
ўзбекистон дзюдо боку “катта дубулға” турнири
Ўзбекистонлик дзюдочилар Боку “Катта дубулға” турнирини қандай якунлашди?
Спортчилар 1 та олтин ва 2 та бронза медалини қўлга киритишди.
ТОШКЕНТ, 19 фев — Sputnik.
Ўзбекистонлик дзюдочилар Боку “Катта дубулға” турнирини учта медал билан якунлашди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси.
Дзюдо бўйича Ўзбекистон терма жамоаси Озарбайжон мезбонлик қилган “Катта дубулға” мусобақасидаги иштирокини тугатди. Унда спортчилар 1 та олтин ва 2 та бронза медалини қўлга киритишди.
Турнирнинг сўнгги кунида Ўткирбек Тўрабоев +100 кг вазн тоифасида курашган полвон учинчи ўрин учун кечган баҳсда нидерландиялик Юр Спайкерсга имкониятни бой берди.
Олтин медал:-52 кг Диёра Келдиёрова.
Бронза медал: -48 кг Ҳалима Қурбонова, -60 кг Достон Рўзиев.