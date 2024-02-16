https://sputniknews.uz/20240216/toshkentda-sovet-qoshinlari-afgonistondan-olib-chiqilganining-35-yilligi-nishonlandi-video-42527106.html
Тошкентда совет қўшинлари Афғонистондан олиб чиқилганининг 35 йиллиги нишонланди — видео
Тошкентда совет қўшинлари Афғонистондан олиб чиқилганининг 35 йиллиги нишонланди — видео
Тошкентда совет қўшинлари Афғонистондан олиб чиқилганининг 35 йиллиги нишонланди — видео
2024-02-16T13:15+0500
2024-02-16T13:15+0500
2024-02-16T13:15+0500
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олег мальгинов
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Ғалаба боғидаги “Матонат мадҳияси” монументига гул қўйиш маросими бўлиб ўтди. Аскарларнинг ҳамкасблари, бевалари ва дўстлари уларнинг жасоратига ҳурмат бажо келтирдилар. Тадбирда Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Олег Мальгинов ҳам иштирок этди.Батафсил видеода томоша қилинг.
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тошкентда совет қўшинлари афғонистондан олиб чиқилганининг 35 йиллиги нишонланди — видео
тошкентда совет қўшинлари афғонистондан олиб чиқилганининг 35 йиллиги нишонланди — видео
Тошкентда совет қўшинлари Афғонистондан олиб чиқилганининг 35 йиллиги нишонланди — видео
Эксклюзив
Тошкентда байналмилал бурчини адо этиш чоғида ҳалок бўлган ўзбек аскарлари хотирасига ҳурмат бажо келтирди.
Ғалаба боғидаги “Матонат мадҳияси” монументига гул қўйиш маросими бўлиб ўтди. Аскарларнинг ҳамкасблари, бевалари ва дўстлари уларнинг жасоратига ҳурмат бажо келтирдилар. Тадбирда Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Олег Мальгинов ҳам иштирок этди.
“Бу хотира, бирга яшаган йиллар, жанговар ҳаракатларда биргаликда қатнашганлик хотираси халқларимизни бирлаштиради, деб ҳисоблайман. Қичқириқлар, сўзлар, ҳақоратлар билан қанчалик уринишмасин, ҳеч ким бу дўстликни буза олмайди”, — деди Олег Мальгинов Sputnik Ўзбекистон мухбири билан суҳбатда.
Батафсил видеода томоша қилинг.