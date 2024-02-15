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https://sputniknews.uz/20240215/ukraina-xavfsizlik-xizmati-zelenskiy-zaif-tomon-42499974.html
Украина хавфсизлик хизмати ходими Зеленскийнинг заиф томонини айтди
Украина хавфсизлик хизмати ходими Зеленскийнинг заиф томонини айтди
Олег Стариков Владимир Зеленскийни сулҳ битимини имзолашга нима мажбур қилишини айтди.
2024-02-15T13:12+0500
2024-02-15T13:15+0500
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дунёда
украина
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ТОШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Агар Владимир Зеленскийнинг хорижга сафари чоғида Украина Қуролли кучлари навбатдаги “қозон”га тушиб қолса, бу уни сулҳ битимини имзолашга мажбур қилиши мумкин. Бундай фикрни истеъфодаги Украина хавфсизлик хизмати полковниги Олег Стариков украиналик сиёсатшунос Вадим Карасев билан суҳбатда билдирди, деб ёзмоқда РИА Новости.Экспертнинг фикрича, Украина раҳбарияти рози бўлган ҳар қандай тинчлик битими фақат фронтдаги йирик муваффақиятсизликдан кейин мумкин бўлади."Дебалцево ва Иловайсксиз Минск йўқ. Мен буни айтмоқчи эмасдим, лекин айтиш керак", — деди Стариков.
https://sputniknews.uz/20240214/aqsh-kongress-ukraina-yomon-xabar-42493792.html
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украина хавфсизлик хизмати ходими зеленскийнинг заиф томон
украина хавфсизлик хизмати ходими зеленскийнинг заиф томон

Украина хавфсизлик хизмати ходими Зеленскийнинг заиф томонини айтди

13:12 15.02.2024 (янгиланди: 13:15 15.02.2024)
© Sputnik / Стрингер / Медиабанкка ўтишПрезидент Украины В. Зеленский. Архивное фото
Президент Украины В. Зеленский. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.02.2024
© Sputnik / Стрингер
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Олег Стариков Владимир Зеленскийни сулҳ битимини имзолашга нима мажбур қилишини айтди.
ТОШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Агар Владимир Зеленскийнинг хорижга сафари чоғида Украина Қуролли кучлари навбатдаги “қозон”га тушиб қолса, бу уни сулҳ битимини имзолашга мажбур қилиши мумкин. Бундай фикрни истеъфодаги Украина хавфсизлик хизмати полковниги Олег Стариков украиналик сиёсатшунос Вадим Карасев билан суҳбатда билдирди, деб ёзмоқда РИА Новости.

“Мамлакат президенти сиёсий, ҳарбий-сиёсий масалаларни ҳал қилиш учун хорижга боради. Урушда, ахир, ҳамма нарса содир бўлади, кейин эса фалокат юз беради - Иловайск, Дебалцево ... "Минск-1", "Минск-2". Ва бу "Минск-3" бўлади”, — деди у

Экспертнинг фикрича, Украина раҳбарияти рози бўлган ҳар қандай тинчлик битими фақат фронтдаги йирик муваффақиятсизликдан кейин мумкин бўлади.
"Дебалцево ва Иловайсксиз Минск йўқ. Мен буни айтмоқчи эмасдим, лекин айтиш керак", — деди Стариков.
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