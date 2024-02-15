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Президентдан $30 000 олган ёш дастурчи билан суҳбат: у қандай лойиҳа устида ишламоқда?
Президентдан $30 000 олган ёш дастурчи билан суҳбат: у қандай лойиҳа устида ишламоқда?
Яқин кунларда Ўзбекистонда шифокорлардан 24/7 режимида маслаҳат олиш имконини берувчи мобиль илова ишга тушади. Ёш дастурчининг мазкур лойиҳаси президент танловида пул мукофотига лойиқ кўрилди.
2024-02-15T11:00+0500
2024-02-15T11:00+0500
2024-02-15T11:19+0500
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Москва давлат университети (МГУ) битирувчиси Шоҳрух Эгамовнинг “Shifo 24” лойиҳаси "President Tech Award" танловида ғолиблар қаторидан жой олди. У ўз лойиҳаси билан киберхавфсизлик йўналишида 30 минг доллар пул мукофотни қўлга киритди.Илова орқали шифокорлар билан исталган вақтда боғланиш ва тавсияларни масофадан олиш мумкин бўлади.Илова керакли шифокорларни тез топиш имкониятини беради. Қайд этилишича, мазкур илова Ўзбекистонда ягона ҳисобланади. Батафсил маълумотлар Sputnik Ўзбекистон видеосида.
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шоҳрух эгамов “shifo 24” лойиҳаси "president tech award" танлови
шоҳрух эгамов “shifo 24” лойиҳаси "president tech award" танлови
Президентдан $30 000 олган ёш дастурчи билан суҳбат: у қандай лойиҳа устида ишламоқда?
11:00 15.02.2024 (янгиланди: 11:19 15.02.2024)
Эксклюзив
Яқин кунларда Ўзбекистонда шифокорлардан 24/7 режимида маслаҳат олиш имконини берувчи мобиль илова ишга тушади. Ёш дастурчининг мазкур лойиҳаси президент танловида пул мукофотига лойиқ кўрилди.
Москва давлат университети (МГУ) битирувчиси Шоҳрух Эгамовнинг “Shifo 24” лойиҳаси "President Tech Award" танловида ғолиблар қаторидан жой олди. У ўз лойиҳаси билан киберхавфсизлик йўналишида 30 минг доллар пул мукофотни қўлга киритди.
Илова орқали шифокорлар билан исталган вақтда боғланиш ва тавсияларни масофадан олиш мумкин бўлади.
“President Tech Award” танлови совриндори бўлдик ва 3-ўринни олдик. Унда киберхавфсизлик йўналиши бўйича “Shifo 24” мобиль иловамиз билан қатнашдик. Иловамиз орқали сиз 24/7 режимида шифокорлар маслаҳатларини олишингиз мумкин", — деди Шоҳрух Эгамов.
Илова керакли шифокорларни тез топиш имкониятини беради. Қайд этилишича, мазкур илова Ўзбекистонда ягона ҳисобланади.
Батафсил маълумотлар Sputnik Ўзбекистон
видеосида.