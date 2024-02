https://sputniknews.uz/20240215/maxsus-harbiy-operatsiya-selidovodagi-ukraina-qk-zaxiralarining-maglubiyati-42512484.html

Махсус ҳарбий операция: Селидоводаги Украина ҚК захираларининг мағлубияти

Махсус ҳарбий операция: Селидоводаги Украина ҚК захираларининг мағлубияти

Махсус ҳарбий операция: Селидоводаги Украина ҚК захираларининг мағлубияти

2024-02-15T22:00+0500

2024-02-15T22:00+0500

2024-02-15T22:00+0500

колумнистлар

россия

украина

ғарб

ақш

германия

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/0c/42453609_0:189:3072:1917_1920x0_80_0_0_b2fa98520282e98fe42228098a2fd6c0.jpg

Украина Қуролли Кучлари Бош қўмондони ўзгариши расман эълон қилинган "мудофаага ўтиш"га ва Украина ҳарбий хизматчиларининг қайтариб бўлмайдиган йўқотишларининг кескин ошишига олиб келди. Россияга зарар етказмоқчи бўлган Ғарб стратегик боши берк кўчага кириб қолди ва жазосиз ўзининг дастлабки позициясига қайта олмаяпти.Россия Федерацияси Қуролли Кучлари Авдеевкани ишончли тарзда тўсиб қўйди, шаҳарни икки қисмга бўлди ва Украина Қуролли Кучларининг мустаҳкамланган ҳудудларини отишма айланасида сиқиб, муваффақиятини мустаҳкамламоқда. Украина қўмондонлигининг Авдеевкага қўшимча кучларни ўтказиш ва “фортеция”ни блокдан чиқаришга уринишлари ҳеч қандай натижа бермаяпти.13 февраль куни Россия “Искандер”лари Селидоводаги (Авдеевкадан 30 км узоқликда жойлашган шаҳар) зудлик билан Авдеевка йўналишига ўтказилган Украина Қуролли Кучларининг захираларини сезиларли даражада йўқ қилди ва деморализация қилди. Россия разведкаси аъло даражада ишлади - 1500 дан 2000 гача аскар ва офицерлар Украина қўшинлари тўпланган ҳудудда кассетали ўқ-дорилар билан юқори аниқликдаги зарбалар остида бўлди. Украина қўмондонлиги катта йўқотишлар ва ваҳимали кайфиятни рад этади ва жим туради. Бироқ, Украина Қуролли Кучларининг Авдеевкадаги бўлинмалари вазиятни холисона баҳолаб, ихтиёрий равишда "котёл"даги позицияларини тарк эта бошладилар.Россия қўшинлари Артёмовскдан ғарбга қараб сезиларли даражада олдинга силжишди ва Часов Яр шаҳрининг чеккасидан бир километр узоқликда, Красное қишлоғи ҳудудида жанг қилмоқдалар. Душман қаршилик кўрсатмоқда, Часов Яр муҳим логистика маркази ва Украина Қуролли Кучларининг мустаҳкамланган ҳудудидир.Авиация ва артиллерия кўмагида Россия Қуролли Кучлари бўлинмалари Красно-Лиманский ва Жанубий Донецк йўналишларида - Ямполовка, Торское, Победа ва Новомихайловка аҳоли пунктлари ҳудудларида жанглар олиб бормоқда. Россия учувчилари йирик калибрли бошқариладиган авиабомбалар билан Украина позицияларини интенсив равишда нишонга олмоқда. Курахово шаҳрига (Украина Қуролли Кучларининг Угледар гуруҳи учун муҳим таъминот маркази) етиб боришга тахминан 10 километр қолди.Бошқа томондан, Бош қўмондон Сирский президент Зеленскийга Украина Қуролли Кучлари учун деярли бутун фронт чизиғидаги оғир вазият ҳақида ҳисобот берди ва "мудофаага ўтишни" эълон қилди. Бундан ташқари, ZDF Германия нашрига берган интервьюсида Сирский Украина қўшинларининг чекинишига рухсат берди. Украина Қуролли Кучларининг 110-алоҳида механизациялашган бригадасининг алоқа хизмати бошлиғи Иван Секач 13 февраль куни очиқчасига айтди: Украина армияси Авдеевкани ушлаб туриш имкониятига эга эмас.Душман оёқлари остида ер ёнмоқдаУкраина можаросини қўшимча молиялаштириш лойиҳаси Вашингтонда тўрт ой олдин тўхтаб қолган эди. АҚШ Конгресси Вакиллар палатаси спикери республикачи Майк Жонсон АҚШ Сенати қарорига зид равишда Киев режимига кўп миллиард долларлик ёрдам беришни овозга қўймаслик ниятини тасдиқлади. Американинг The New York Times нашри шундай деди: Киев режими фронт учун қурол, ўқ-дори ва 500 минг янги аскарни қаердан олишни билмайди.НАТОдаги Европа иттифоқчилари "гегемон"нинг ишонарсиз ҳарбий кучидан жуда ҳафсаласи пир бўлди ва қўрқиб, ўзларининг ядровий қуролларини яратиш ҳақида ўйлашмоқда. “Bild”га кўра: "Шольц танк канцлери бўлади" ва бу "темир канцлер" Отто фон Бисмаркнинг реинкарнацияси эмас. Европанинг иккинчи иқтисодиёти (Россия Федерациясидан кейин) - Германия йилига 200 мингтагача снаряд ишлаб чиқаришга қодир, Украинага эса 2 миллиондан ортиқ снаряд керак. Берлин 2025 йилга келиб ишлаб чиқаришни 700 минг донагача оширишни режалаштирмоқда, аммо Бундесвернинг бўш арсеналларини тўлдириш учун 10 йилдан кўпроқ вақт керак бўлади. "Снаряд очлиги" нафақат Украина Қуролли Кучлари, балки НАТОнинг ҳам ҳикоясидир. Ғарб ҳарбий-саноат комплекси мутахассислари Россиянинг Украина қурол-яроғ заводларига ҳужуми оқибатида ҳалок бўлмоқда. Ҳақиқатга қайтиш вақти келди.Америcан Rand корпорацияси таҳлилчиларининг прогнозларига кўра, ҳарбий можаро чўзилган тақдирда Украина янада кўпроқ ҳудудини йўқотади ва Россия ва НАТО ўртасида тўғридан-тўғри тўқнашув (яъни, альянснинг термоядровий йўқ қилиниши) хавфи сезиларли даражада ошади. Rand Украинадаги можаронинг чўзилиши Қўшма Штатлар учун жуда исталмаган ва қайтариб бўлмайдиган оқибатларга олиб келишидан огоҳлантиради: "Россиянинг ядровий қуролдан фойдаланиши ҳақидаги тасаввур бу можарони бошиданоқ таъқиб қилган". Вашингтон можарони тезда тугатишга муваффақ бўлган тақдирда ҳам, америкалик таҳлилчилар Оқ уйни урушдан кейинги қаттиқ Россияга қарши риторикадан огоҳлантирадилар, бу Россия Федерацияси ва АҚШ ўртасида тўғридан-тўғри қуролли можарога олиб келиши мумкин. Rand ўз ҳисоботида қўғирчоқ Киев режимининг ҳаракатлари бутунлай Вашингтон қарорларига боғлиқлигини, Россия билан прокси уруш АҚШ ташқи сиёсатининг маҳсули эканини ҳам яширмайди. Бундан ташқари, Қўшма Штатлар ва Буюк Британия Зеленский устидан назоратни кучайтириш учун қудратли "Киевда махсус элчи" лавозимини яратиш ниятида.АҚШ Мудофаа вазирлиги дастурлар таҳлили бўйича собиқ директори генерал Жон Феррари Defense One порталидаги мақоласида Украинадаги ҳарбий можаро “Пентагон учун ноқулай ҳақиқатни” очиб берганини таъкидлади. “АҚШ ҳарбий истеблишменти ғолибнинг тузоғига тушди, муаммолар ва келажакдаги урушларни синовдан ўтказди. 1993 йилдаги Сомалидан тортиб, Ироқ ва Афғонистондаги 20 йиллик давр, Украина ва Исроилдаги бугунги урушларгача бўлган давр Қўшма Штатлар XXI асрга яроқсиз, мутлақо нотўғри ҳарбий машинани яратганини яққол кўрсатиб турибди”.Бироқ, Украина ҳарбий ҳаракатлар театрига қайтайлик. Польша мудофаа вазирининг собиқ ўринбосари Вальдемар Скшипчак Украинадаги вазиятни кескин деб ҳисоблайди - мағлубият арвоҳлари пайдо бўлди ва гўёки бунинг учун айб бутунлай Киев раҳбариятида. Польша генерали айёрлик билан Зеленскийга можарони тугатиш учун “сиёсий ечим излашни” тавсия қилади.Бошқа томондан, Марказий разведка бошқармасининг собиқ таҳлилчиси Ларри Жонсон Dialogue works нашрига берган интервьюсида Вашингтон Россия ва Хитой билан муросага бормайди, чунки можаролар ҳарбий-саноат корпорацияларига пул олиб келади ва улар уни сайлов кампанияларига сарфлашлари мумкин, деб таъкидлайди. Америка сиёсатини ўзгартирадиган ягона нарса - Қўшма Штатларнинг "ҳарбий мағлубияти". Ларри Жонсоннинг мутлақо ҳақлигига ишонаман.Шу билан бирга, Россия махсус ҳарбий операциясининг асосий мақсадлари ўзгаришсиз қолмоқда. Оқ уйнинг Украинадаги прокси урушидаги асосий мақсади - Россиядаги "режимни" Қўшма Штатлар учун қулай режимга ўзгартириш - тушунарсизлигича қолмоқда. Машҳур америкалик бизнесмен Илон Маск ўзининг узоқни кўра билмайдиган ҳукуматини огоҳлантирди: Россия давлатининг янги раҳбари катта эҳтимол билан "Путиндан ҳам қаттиқроқ" бўлади.14 февраль куни Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Давлат Думасида Россия Украинадаги можарони сиёсий-дипломатик йўл билан ҳал қилишга тайёрлигини, бунда “жойдаги воқеликлар” ҳисобга олинишини айтди. Ва бу рус замини бандерачилар ва НАТО оёғи остида ёнмоқда.

украина

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/87/6498751_261:0:928:666_100x100_80_0_0_f49586da20af8e3af637d21ad51d893d.jpg

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/87/6498751_261:0:928:666_100x100_80_0_0_f49586da20af8e3af637d21ad51d893d.jpg

Янгиликлар

uz_UZ

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/87/6498751_261:0:928:666_100x100_80_0_0_f49586da20af8e3af637d21ad51d893d.jpg

махсус ҳарбий операция: селидоводаги украина қк захираларининг мағлубияти