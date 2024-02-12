Россия энергетика ресурсларидан воз кечиш Европа Иттифоқи иқтисодиётига зарба берди
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Медиабанкка ўтишГлавный терминал трубопровода Gazela в чешском поселении Брандов рядом с немецкой границей. Газопровод используется для транспортировки российского газа в Европейский Союз
© Sputnik / Алексей Витвицкий/
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Логвинов: Россиянинг энергия манбаларидан воз кечиши Эвропа Иттифоқи иқтисодиётининг турғунлигига олиб келди.
ТОШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Европа Иттифоқининг Россия энергия ресурсларини етказиб беришидан бош тортиши Европа иқтисодиётининг турғунлигига, инфляция ва АҚШнинг кам бойитилган газ қарамлигига олиб келди. Бу ҳақда Европа Иттифоқидаги доимий вакил вазифасини бажарувчи Кирилл Логвинов РИА Новостига берган интервьюсида маълум қилди.
"Маҳаллий энергия таъминоти чекланганидан сўнг, ЕИ ўз иқтисодини “қуруқ рацион”га ўтказишга мажбур бўлди. 2022 йилнинг кузидан бери у турғунлик ҳолатида. Бир неча чорак кетма-кет Европа Иттифоқи ялпи ички маҳсулотининг ўсиш суръатлари нолга яқинлиги (2023 йилнинг учинчи чорагида - Европа Иттифоқида 0,0 фоиз ва евроҳудудда минус 0,1 фоиз) қайд этилмоқда. Ўтган йилнинг охирида ўсиш фақат 0,6 фоиз бўлиши кутилмоқда, ҳар икки ҳолатда ҳам, энг йирик Европа иқтисодиёти бўлган Германия ҳам “минусга” кетди, – деди агентлик суҳбатдоши.
Унинг сўзларига кўра, "энергия нархларининг ошиши евроҳудудда мисли кўрилмаган даражада юқори инфляцияни келтириб чиқарди, 2022 йил октябрь ойида рекорд даражадаги 10,6 фоизга (йиллик ҳисобда) етди".
“Натижада аҳолининг реал даромадлари пасайди ва истеъмол талаби пасайди”, – дея хулоса қилди рус дипломати.
Москва Ғарб Россиядан углеводородларни сотиб олишдан бош тортиб, жиддий хатога йўл қўйгани, нархларнинг ошиши туфайли янги, кучлироқ қарамликка тушиб қолишини бир неча бор таъкидлаган.
Махсус операция бошланганидан сўнг Ғарб давлатлари Москвага нисбатан санкцияларни кучайтирди. Владимир Путин таъкидлаганидек, чекловлар бутун жаҳон иқтисодиётига жиддий зарба берди. Шунга қарамай, Россия уларнинг оқибатлари билан муваффақиятли курашмоқда, Ғарбнинг ўзи эса бу чекловлар самарасиз эканлиги ҳақида бир неча бор фикр билдирган.