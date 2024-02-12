https://sputniknews.uz/20240212/mening-kasbim-xalqqa-xizmat-qilish-fargonalik-kosib-42451001.html

“Менинг касбим – халққа хизмат қилиш”: фарғоналик косиб

“Менинг касбим – халққа хизмат қилиш”: фарғоналик косиб

Фарғоналик косиб Адҳамжон Тоҳиров 15 йилдирки севимли иши – пойабзал тайёрлаш билан шуғулланади. У ҳунари орқали ойига 10 млн сўмгача ишлаб топади.

2024-02-12T13:34+0500

2024-02-12T13:34+0500

2024-02-12T15:42+0500

ўзбекистон

фарғона

видео

мултимедиа

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/0c/42450821_0:0:3368:1895_1920x0_80_0_0_546e2faad6cec4d6ab95c39d0887a17f.png

Адҳамжон Тоҳиров ҳунари орқали ойига 10 млн сўмгача ишлаб топади. Унинг сўзларига кўра, у бир кунда 10 тачагача пойабзал тайёрлайди. Бир ойда 200 та. Пойабзаллар Ўзбекистондаги бозорларга тарқатилади.Уста оёқ кийимни қандай ясаши, у буни қаердан ўргангани ҳақида Sputnik Ўзбекистон видеосида батафсил томоша қилинг.

ўзбекистон

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Янгиликлар

uz_UZ

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Ўзбекистон

адҳамжон тоҳиров ҳунар косиблар ўзбекистон пойабзал