https://sputniknews.uz/20240212/mening-kasbim-xalqqa-xizmat-qilish-fargonalik-kosib-42451001.html
“Менинг касбим – халққа хизмат қилиш”: фарғоналик косиб
“Менинг касбим – халққа хизмат қилиш”: фарғоналик косиб
Фарғоналик косиб Адҳамжон Тоҳиров 15 йилдирки севимли иши – пойабзал тайёрлаш билан шуғулланади. У ҳунари орқали ойига 10 млн сўмгача ишлаб топади.
2024-02-12T13:34+0500
2024-02-12T13:34+0500
2024-02-12T15:42+0500
ўзбекистон
фарғона
видео
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Адҳамжон Тоҳиров ҳунари орқали ойига 10 млн сўмгача ишлаб топади. Унинг сўзларига кўра, у бир кунда 10 тачагача пойабзал тайёрлайди. Бир ойда 200 та. Пойабзаллар Ўзбекистондаги бозорларга тарқатилади.Уста оёқ кийимни қандай ясаши, у буни қаердан ўргангани ҳақида Sputnik Ўзбекистон видеосида батафсил томоша қилинг.
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адҳамжон тоҳиров ҳунар косиблар ўзбекистон пойабзал
адҳамжон тоҳиров ҳунар косиблар ўзбекистон пойабзал
“Менинг касбим – халққа хизмат қилиш”: фарғоналик косиб
13:34 12.02.2024 (янгиланди: 15:42 12.02.2024)
Эксклюзив
Фарғоналик косиб Адҳамжон Тоҳиров 15 йилдирки севимли иши – пойабзал тайёрлаш билан шуғулланади. Бу ҳунар унга ота мерос.
Адҳамжон Тоҳиров ҳунари орқали ойига 10 млн сўмгача ишлаб топади.
Унинг сўзларига кўра, у бир кунда 10 тачагача пойабзал тайёрлайди. Бир ойда 200 та. Пойабзаллар Ўзбекистондаги бозорларга тарқатилади.
Уста оёқ кийимни қандай ясаши, у буни қаердан ўргангани ҳақида Sputnik Ўзбекистон
видеосида батафсил томоша қилинг.