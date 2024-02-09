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https://sputniknews.uz/20240209/moskvadagi-alisher-navoiy-haykali-poyiga-gul-qoyildi-42430834.html
Москвадаги Алишер Навоий ҳайкали пойига гул қўйилди
Москвадаги Алишер Навоий ҳайкали пойига гул қўйилди
Бугун 9 феврал — буюк ўзбек шоири ва мутафаккири Алишер Навоий таваллудининг 583 йиллиги нишонланмоқда. 09.02.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-02-09T19:11+0500
2024-02-09T19:14+0500
москва
алишер навоий
ҳайкали
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ТОШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Москвада Алишер Навоий ҳайкали пойига гул қўйиш маросими бўлиб ўтди.Тадбирда Ўзбекистоннинг Россиядаги элчиси Ботиржон Асадов, дипломатик корпус ходимлари, Москва давлат лингвистика университети (МГЛУ) Ўзбек тили ва маданияти маркази директори, ўзбек тили фани ўқитувчиси Бегам Караева ва УзГУМЯ-МГЛУ қўшма таълим дастури талабалари иштирок этишди.Бугун 9 феврал — буюк ўзбек шоири ва мутафаккири Алишер Навоий таваллудининг 583 йиллиги нишонланмоқда. ушбу муносабат билан дунёнинг кўплаб шаҳарларида байрам тадбирлари бўлиб ўтмоқда, буюк шоир ҳайкали пойига гуллар қўйилмоқда. Дарвоқе, Алишер Навоийнинг ҳайкаллари бугунги кунда Боку, Москва, Шанхай, Вашингтон, Ашхобод, Ўш, Остона, Сеул, Минск, Душанбе шаҳарлари ва Япония мамлакатида ўрнатилган.
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москва, алишер навоий, ҳайкали
москва, алишер навоий, ҳайкали

Москвадаги Алишер Навоий ҳайкали пойига гул қўйилди

19:11 09.02.2024 (янгиланди: 19:14 09.02.2024)
© УзГУМЯВозложение цветов к памятнику Алишера Навои в Москве
Возложение цветов к памятнику Алишера Навои в Москве - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.02.2024
© УзГУМЯ
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Бугун 9 феврал — буюк ўзбек шоири ва мутафаккири Алишер Навоий таваллудининг 583 йиллиги нишонланмоқда.
ТОШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Москвада Алишер Навоий ҳайкали пойига гул қўйиш маросими бўлиб ўтди.
Тадбирда Ўзбекистоннинг Россиядаги элчиси Ботиржон Асадов, дипломатик корпус ходимлари, Москва давлат лингвистика университети (МГЛУ) Ўзбек тили ва маданияти маркази директори, ўзбек тили фани ўқитувчиси Бегам Караева ва УзГУМЯ-МГЛУ қўшма таълим дастури талабалари иштирок этишди.

Бугун 9 феврал — буюк ўзбек шоири ва мутафаккири Алишер Навоий таваллудининг 583 йиллиги нишонланмоқда. ушбу муносабат билан дунёнинг кўплаб шаҳарларида байрам тадбирлари бўлиб ўтмоқда, буюк шоир ҳайкали пойига гуллар қўйилмоқда.
Дарвоқе, Алишер Навоийнинг ҳайкаллари бугунги кунда Боку, Москва, Шанхай, Вашингтон, Ашхобод, Ўш, Остона, Сеул, Минск, Душанбе шаҳарлари ва Япония мамлакатида ўрнатилган.
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