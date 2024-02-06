Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20240206/ozbekiston-televizor-infografika-42369337.html
Қайси давлатлар Ўзбекистондан энг кўп телевизор сотиб олган – инфографика
Қайси давлатлар Ўзбекистондан энг кўп телевизор сотиб олган – инфографика
Ўтган йили республика хорижга телевизор сотишдан 52 миллион доллар даромад олди. Россия ўзбек телевидениеларининг асосий харидорига айланди.
2024-02-06T18:16+0500
2024-02-06T18:16+0500
инфографика
ўзбекистон
савдо
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/06/42369395_0:2:3635:2047_1920x0_80_0_0_3902150559dff59e6e69b74c41353104.png
Ўзбекистон 2023 йилда 230 мингдан ортиқ телевизор экспорт қилди, бу 2022 йилга нисбатан 2,6 фоизга кам. Экспортнинг умумий ҳажми 52 миллион долларни ташкил этади.Россия 120 минг донадан ортиқ ускуналарни сотиб олиб, асосий импортчи бўлиб қолмоқда. Ўзбекистонда ишлаб чиқарилаётган телевизорларнинг асосий харидорлари учлигига Озарбайжон (45,8 минг дона) ва Қозоғистон (29,3 минг дона) киради.Тафсилотлар Sputnik Ўзбекистан инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/06/42369395_453:0:3184:2048_1920x0_80_0_0_c6a070e5e93c8c40c556241cb87e8feb.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
телевизор россия ўзбек телевидениелари экспорт ўзбекистон
телевизор россия ўзбек телевидениелари экспорт ўзбекистон

Қайси давлатлар Ўзбекистондан энг кўп телевизор сотиб олган – инфографика

18:16 06.02.2024
Oбуна бўлиш
Ўтган йили республика хорижга телевизор сотишдан 52 миллион доллар даромад олди. Россия ўзбек телевидениеларининг асосий харидорига айланди.
Какие страны закупили больше всего телевизоров из Узбекистана в 2023 году - Sputnik Ўзбекистон
Какие страны закупили больше всего телевизоров из Узбекистана в 2023 году - Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон 2023 йилда 230 мингдан ортиқ телевизор экспорт қилди, бу 2022 йилга нисбатан 2,6 фоизга кам. Экспортнинг умумий ҳажми 52 миллион долларни ташкил этади.
Россия 120 минг донадан ортиқ ускуналарни сотиб олиб, асосий импортчи бўлиб қолмоқда. Ўзбекистонда ишлаб чиқарилаётган телевизорларнинг асосий харидорлари учлигига Озарбайжон (45,8 минг дона) ва Қозоғистон (29,3 минг дона) киради.
Тафсилотлар Sputnik Ўзбекистан инфографикасида.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0