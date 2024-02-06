https://sputniknews.uz/20240206/ozbekiston-televizor-infografika-42369337.html
Қайси давлатлар Ўзбекистондан энг кўп телевизор сотиб олган – инфографика
Қайси давлатлар Ўзбекистондан энг кўп телевизор сотиб олган – инфографика
Ўтган йили республика хорижга телевизор сотишдан 52 миллион доллар даромад олди. Россия ўзбек телевидениеларининг асосий харидорига айланди.
2024-02-06T18:16+0500
2024-02-06T18:16+0500
2024-02-06T18:16+0500
инфографика
ўзбекистон
савдо
россия
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Ўзбекистон 2023 йилда 230 мингдан ортиқ телевизор экспорт қилди, бу 2022 йилга нисбатан 2,6 фоизга кам. Экспортнинг умумий ҳажми 52 миллион долларни ташкил этади.Россия 120 минг донадан ортиқ ускуналарни сотиб олиб, асосий импортчи бўлиб қолмоқда. Ўзбекистонда ишлаб чиқарилаётган телевизорларнинг асосий харидорлари учлигига Озарбайжон (45,8 минг дона) ва Қозоғистон (29,3 минг дона) киради.Тафсилотлар Sputnik Ўзбекистан инфографикасида.
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телевизор россия ўзбек телевидениелари экспорт ўзбекистон
телевизор россия ўзбек телевидениелари экспорт ўзбекистон
Қайси давлатлар Ўзбекистондан энг кўп телевизор сотиб олган – инфографика
Ўтган йили республика хорижга телевизор сотишдан 52 миллион доллар даромад олди. Россия ўзбек телевидениеларининг асосий харидорига айланди.
Ўзбекистон 2023 йилда 230 мингдан ортиқ телевизор экспорт қилди, бу 2022 йилга нисбатан 2,6 фоизга кам. Экспортнинг умумий ҳажми 52 миллион долларни ташкил этади.
Россия 120 минг донадан ортиқ ускуналарни сотиб олиб, асосий импортчи бўлиб қолмоқда. Ўзбекистонда ишлаб чиқарилаётган телевизорларнинг асосий харидорлари учлигига Озарбайжон (45,8 минг дона) ва Қозоғистон (29,3 минг дона) киради.
Тафсилотлар Sputnik Ўзбекистан
инфографикасида.