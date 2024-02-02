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https://sputniknews.uz/20240202/prezidentga-metallurgiya-sohasidagi-rejalar-haqida-axborot-berildi-42304866.html
Президентга металлургия соҳасидаги режалар ҳақида ахборот берилди
Президентга металлургия соҳасидаги режалар ҳақида ахборот берилди
Президентга металлургия соҳасидаги режалар ҳақида ахборот берилди
2024-02-02T09:36+0500
2024-02-02T09:36+0500
жамият
ўзбекистон
шавкат мирзиёев
металлургия
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ТОШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев кеча, 1 февраль куни металлургия корхоналарини ривожлантириш чора-тадбирлари бўйича тақдимот билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Навоий кон-металлургия комбинати, Олмалиқ кон-металлургия комбинати, Ўзбекистон металлургия комбинати ҳамда “Навоийуран” давлат корхонаси Ўзбекистон иқтисодиётида катта ўрин тутади. Сўнгги йилларда бу тўртта корхонага 7 миллиард 400 миллион доллар инвестиция киритилди. Бунинг натижасида олтин ишлаб чиқариш ҳажми 23 фоиз, мис 41 фоиз, кумуш 60 фоизга ошди. Навоий комбинатида янги конлар ўзлаштирилиб, 3 та завод ишга туширилди. Ўзметкомбинат ва Навоийуранда ҳам ишлаб чиқариш кўпайди.Умуман, ўтган 6 йилда ушбу корхоналарнинг жами саноатдаги улуши 10 фоиздан 17 фоизга, бюджет тушумларида эса 11 фоиздан 25 фоизга ошган.Тақдимотда мутасаддилар ишлаб чиқаришни янада кўпайтириш ва инвестициялар жалб этиш бўйича режаларини баён қилди.Ишлаб чиқаришда операцион харажатлар ва энергия сарфини мақбуллаштириб, таннархни қисқартириш вазифалари қўйилди. Шунингдек, комбинатларда меҳнат унумдорлигини ошириш, раҳбар ва мутахассислар фаолиятига самарадорлик кўрсаткичларини (KPI) жорий қилиш муҳимлиги қайд этилди.
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президентга металлургия соҳасидаги режалар ҳақида ахборот берилди
президентга металлургия соҳасидаги режалар ҳақида ахборот берилди

Президентга металлургия соҳасидаги режалар ҳақида ахборот берилди

09:36 02.02.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по развитию металлургических предприятий.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по развитию металлургических предприятий. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.02.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Тақдимотда мутасаддилар ишлаб чиқаришни янада кўпайтириш ва инвестициялар жалб этиш бўйича режаларини баён қилди.
ТОШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев кеча, 1 февраль куни металлургия корхоналарини ривожлантириш чора-тадбирлари бўйича тақдимот билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Навоий кон-металлургия комбинати, Олмалиқ кон-металлургия комбинати, Ўзбекистон металлургия комбинати ҳамда “Навоийуран” давлат корхонаси Ўзбекистон иқтисодиётида катта ўрин тутади. Сўнгги йилларда бу тўртта корхонага 7 миллиард 400 миллион доллар инвестиция киритилди. Бунинг натижасида олтин ишлаб чиқариш ҳажми 23 фоиз, мис 41 фоиз, кумуш 60 фоизга ошди. Навоий комбинатида янги конлар ўзлаштирилиб, 3 та завод ишга туширилди. Ўзметкомбинат ва Навоийуранда ҳам ишлаб чиқариш кўпайди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по развитию металлургических предприятий.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по развитию металлургических предприятий. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.02.2024
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по развитию металлургических предприятий.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Умуман, ўтган 6 йилда ушбу корхоналарнинг жами саноатдаги улуши 10 фоиздан 17 фоизга, бюджет тушумларида эса 11 фоиздан 25 фоизга ошган.
Тақдимотда мутасаддилар ишлаб чиқаришни янада кўпайтириш ва инвестициялар жалб этиш бўйича режаларини баён қилди.
Давлат раҳбари хорижий экспертларни жалб этиб, комбинатларни рақамли трансформация қилиш, бунда “яшил” технологияларга алоҳида эътибор қаратиш зарурлигини таъкидлади. Инвестицияларни ўзлаштириш ва янги лойиҳаларни жадаллаштириш бўйича аниқ кўрсатмалар берилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по развитию металлургических предприятий.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по развитию металлургических предприятий. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.02.2024
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по развитию металлургических предприятий.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ишлаб чиқаришда операцион харажатлар ва энергия сарфини мақбуллаштириб, таннархни қисқартириш вазифалари қўйилди. Шунингдек, комбинатларда меҳнат унумдорлигини ошириш, раҳбар ва мутахассислар фаолиятига самарадорлик кўрсаткичларини (KPI) жорий қилиш муҳимлиги қайд этилди.
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