https://sputniknews.uz/20240131/toshkent-aeroport-mehmonxona-42272323.html
Тошкент аэропортидаги биринчи меҳмонхона қандай кўринишда ва неча пул?
Тошкент аэропортидаги биринчи меҳмонхона қандай кўринишда ва неча пул?
Тошкент аэропортида биринчи меҳмонхона очилди. Унда транзит зонадан чиқмасдан қолиш мумкин.
2024-01-31T10:15+0500
2024-01-31T10:15+0500
2024-01-31T10:15+0500
видео
ўзбекистон
тошкент халқаро аэропорти
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Меҳмонхона шарқона услубда таниқли маҳаллий рассом Бобур Исмоилов томонидан яратилган. У икки қават бўлиб, ундан 24 та кичик-хона жой олган. Ҳар бир хонада индивидуал бортга таклиф қилиш тизими мавжуд.Ҳар бир хона битта ётоқ, чироқ, ойна, кийим илгич ҳамда қўл юки учун жавон ва гигиена тўплами билан жиҳозланган. Уч-тўрт ёш болали ота-оналар фарзанди билан хонада қолишлари мумкин.Меҳмонхонада қолиш неча пул ва у қандай кўринишда – батафсил Sputnik Ўзбекистон видеосида.
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Элина Бeкназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
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MIA „Rosiya Segodnya“
Элина Бeкназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
тошкент аэропор биринчи меҳмонхона
тошкент аэропор биринчи меҳмонхона
Тошкент аэропортидаги биринчи меҳмонхона қандай кўринишда ва неча пул?
Эксклюзив
Тошкент аэропортида биринчи меҳмонхона очилди. Унда транзит зонадан чиқмасдан қолиш мумкин.
Меҳмонхона шарқона услубда таниқли маҳаллий рассом Бобур Исмоилов томонидан яратилган. У икки қават бўлиб, ундан 24 та кичик-хона жой олган. Ҳар бир хонада индивидуал бортга таклиф қилиш тизими мавжуд.
Ҳар бир хона битта ётоқ, чироқ, ойна, кийим илгич ҳамда қўл юки учун жавон ва гигиена тўплами билан жиҳозланган. Уч-тўрт ёш болали ота-оналар фарзанди билан хонада қолишлари мумкин.
Меҳмонхонада қолиш неча пул ва у қандай кўринишда – батафсил Sputnik Ўзбекистон
видеосида.