https://sputniknews.uz/20240131/toshkent-aeroport-mehmonxona-42272323.html

Тошкент аэропортидаги биринчи меҳмонхона қандай кўринишда ва неча пул?

Тошкент аэропортидаги биринчи меҳмонхона қандай кўринишда ва неча пул?

Тошкент аэропортида биринчи меҳмонхона очилди. Унда транзит зонадан чиқмасдан қолиш мумкин.

2024-01-31T10:15+0500

2024-01-31T10:15+0500

2024-01-31T10:15+0500

видео

ўзбекистон

тошкент халқаро аэропорти

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Меҳмонхона шарқона услубда таниқли маҳаллий рассом Бобур Исмоилов томонидан яратилган. У икки қават бўлиб, ундан 24 та кичик-хона жой олган. Ҳар бир хонада индивидуал бортга таклиф қилиш тизими мавжуд.Ҳар бир хона битта ётоқ, чироқ, ойна, кийим илгич ҳамда қўл юки учун жавон ва гигиена тўплами билан жиҳозланган. Уч-тўрт ёш болали ота-оналар фарзанди билан хонада қолишлари мумкин.Меҳмонхонада қолиш неча пул ва у қандай кўринишда – батафсил Sputnik Ўзбекистон видеосида.

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2024

Элина Бeкназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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тошкент аэропор биринчи меҳмонхона