https://sputniknews.uz/20240129/rossiya-ukraina-muloqot-tayyor-ushakov-42260830.html
Россия Украина билан мулоқотга тайёр, аммо гаплашадиган ҳеч ким йўқ — Ушаков
Россия Украина билан мулоқотга тайёр, аммо гаплашадиган ҳеч ким йўқ — Ушаков
Кремль Россиянинг Украинада гаплашадиган одами йўқлигини айтди.
2024-01-29T20:59+0500
2024-01-29T20:59+0500
2024-01-29T20:59+0500
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ТОШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Россия Украина билан музокаралар олиб боришга тайёр эди ва шундай бўлиб қолади, бироқ у билан гаплашадиган ҳеч ким йўқ. Бу ҳақда президентнинг халқаро масалалар бўйича ёрдамчиси Юрий Ушаков журналистларга маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.Унинг сўзларига кўра, Киев руслар билан музокаралар олиб боришни тақиқлаб қўйди, айни пайтда Россия Федерацияси турли мамлакатларнинг унинг тайёрлиги ҳақидаги сўровларига жавоб қайтармоқда.Ушаков Ғарб ОАВларининг хабарларига кўра, Россия Украина билан тинчлик музокараларини олиб бораётгани ҳақидаги даъво қилинган "сигналлар" ҳақида гапирди.
https://sputniknews.uz/20240128/ukraina-taslim-garb-42245038.html
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кремль россия украина юрий ушаков
кремль россия украина юрий ушаков
Россия Украина билан мулоқотга тайёр, аммо гаплашадиган ҳеч ким йўқ — Ушаков
Кремль Россиянинг Украинада гаплашадиган одами йўқлигини айтди.
ТОШКЕНТ, 29 янв — Sputnik.
Россия Украина билан музокаралар олиб боришга тайёр эди ва шундай бўлиб қолади, бироқ у билан гаплашадиган ҳеч ким йўқ. Бу ҳақда президентнинг халқаро масалалар бўйича ёрдамчиси Юрий Ушаков журналистларга маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.
Унинг сўзларига кўра, Киев руслар билан музокаралар олиб боришни тақиқлаб қўйди, айни пайтда Россия Федерацияси турли мамлакатларнинг унинг тайёрлиги ҳақидаги сўровларига жавоб қайтармоқда.
Ушаков Ғарб ОАВларининг хабарларига кўра, Россия Украина билан тинчлик музокараларини олиб бораётгани ҳақидаги даъво қилинган "сигналлар" ҳақида гапирди.
"Йўқ, бу нотўғри. Биз турли мамлакатларнинг тайёрлигимиз ҳақидаги сўровларига жавоб бермоқдамиз, биз бошидан тайёр бўлганимизни айтмоқдамиз ва бу музокараларни биз тўхтатганимиз йўқ, биз ҳозир ҳам тайёрмиз, лекин гаплашадиган ҳеч ким йўқ, чунки Украина томони руслар билан музокара олиб боришни ўзига тақиқлади, — деди у.