https://sputniknews.uz/20240127/sian-shahridan-ozbekistonga-doimiy-konteyner-blok-poezdlari-harakati-yolga-qoyiladi-42240598.html
Сиань шаҳридан Ўзбекистонга доимий контейнер блок поездлари ҳаракати йўлга қўйилади
Сиань шаҳридан Ўзбекистонга доимий контейнер блок поездлари ҳаракати йўлга қўйилади
Сиань шаҳридан Ўзбекистонга доимий контейнер блок поездлари ҳаракати йўлга қўйилади
2024-01-27T14:34+0500
2024-01-27T14:34+0500
2024-01-27T14:45+0500
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поезд қатнови
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ТОШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Хитойнинг Сиань шаҳридан Ўзбекистонга доимий контейнер блок поездлари ҳаракати йўлга қўйилади. Бу ҳақда "Темирйўлкарго" АЖ ахборот хизмати хабар берди.Хусусан, блок поездлар жўнатиш бўйича Хитойда биринчи ўринда турувчи "Сиан Халқаро Порти"га ташриф давомида қуруқлик портининг инфратузилмаси, мавжуд логистик имкониятлари ва юқори ахборот технологиялари билан танишилди.Қуруқлик портининг раҳбарияти билан бўлиб ўтган музокаралар давомида Ўзбекистоннинг импорт юкларини "Сиан Халқаро Порти"да жамлаган ҳолда маршрут поездларида ташиш юзасидан келишувга эришилди.
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сиань шаҳридан ўзбекистонга доимий контейнер блок поездлари ҳаракати йўлга қўйилади
сиань шаҳридан ўзбекистонга доимий контейнер блок поездлари ҳаракати йўлга қўйилади
Сиань шаҳридан Ўзбекистонга доимий контейнер блок поездлари ҳаракати йўлга қўйилади
14:34 27.01.2024 (янгиланди: 14:45 27.01.2024)
Ўзбекистоннинг импорт юкларини "Сиан Халқаро Порти"да жамлаган ҳолда маршрут поездларида ташиш юзасидан келишувга эришилди.
ТОШКЕНТ, 27 янв — Sputnik.
Хитойнинг Сиань шаҳридан Ўзбекистонга доимий контейнер блок поездлари ҳаракати йўлга қўйилади. Бу ҳақда "Темирйўлкарго" АЖ ахборот хизмати хабар берди.
Хитойга амалга оширилган ташриф давомида Ўзбекистон Транспорт вазирлиги ва "Темирйўлкарго" АЖ делегацияси икки мамлакат ўртасида темир йўл ташувларини ривожлантириш бўйича бир қатор йирик лойиҳалар юзасидан музокаралар олиб борди.
Хусусан, блок поездлар жўнатиш бўйича Хитойда биринчи ўринда турувчи "Сиан Халқаро Порти"га ташриф давомида қуруқлик портининг инфратузилмаси, мавжуд логистик имкониятлари ва юқори ахборот технологиялари билан танишилди.
Қуруқлик портининг раҳбарияти билан бўлиб ўтган музокаралар давомида Ўзбекистоннинг импорт юкларини "Сиан Халқаро Порти"да жамлаган ҳолда маршрут поездларида ташиш юзасидан келишувга эришилди.