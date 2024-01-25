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https://sputniknews.uz/20240125/xitoy-shavkat-mirziyoev-avtomobil-42217044.html
Хитой компанияси Шавкат Мирзиёевга автомобиль совға қилди
Хитой компанияси Шавкат Мирзиёевга автомобиль совға қилди
Президентга YANGWANG U8 автомобили ҳадя қилинди.
2024-01-25T17:30+0500
2024-01-25T17:30+0500
сиёсат
хитой
ўзбекистон
шавкат мирзиёев
автомобил
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ТОШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Ўзбекистон президенти Жиззах вилоятида электромобиллар ишлаб чиқаришга старт берди, деб ёзмоқда давлат раҳбари матбуот хизмати.Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Шэньчжэньда Хитойнинг етакчи “BYD” компанияси бош қароргоҳи ва технологиялар марказига борди.Ўзбекистон етакчиси компания президенти Ван Чуаньфу билан бирга Жиззах вилоятида йилига 50 минг дона гибрид ва электромобиллар йиғиш бўйича лойиҳани ишга туширишга бағишланган маросимда иштирок этди.Ташриф чоғида компания Ўзбекистонга 10 мингинчи автомобилини етказиб берганининг рамзи сифатида президентга YANGWANG U8 автомобили ҳадя қилинди.
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yangwang u8 автомобиль шавкат мирзиёев “byd” компанияси
yangwang u8 автомобиль шавкат мирзиёев “byd” компанияси

Хитой компанияси Шавкат Мирзиёевга автомобиль совға қилди

17:30 25.01.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаЎзбекистон президенти Жиззах вилоятида электромобиллар ишлаб чиқаришга старт берди
Ўзбекистон президенти Жиззах вилоятида электромобиллар ишлаб чиқаришга старт берди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.01.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Президентга YANGWANG U8 автомобили ҳадя қилинди.
ТОШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Ўзбекистон президенти Жиззах вилоятида электромобиллар ишлаб чиқаришга старт берди, деб ёзмоқда давлат раҳбари матбуот хизмати.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Шэньчжэньда Хитойнинг етакчи “BYD” компанияси бош қароргоҳи ва технологиялар марказига борди.
Ўзбекистон етакчиси компания президенти Ван Чуаньфу билан бирга Жиззах вилоятида йилига 50 минг дона гибрид ва электромобиллар йиғиш бўйича лойиҳани ишга туширишга бағишланган маросимда иштирок этди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЎзбекистон президенти Жиззах вилоятида электромобиллар ишлаб чиқаришга старт берди
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил штаб-квартиру и технологический центр ведущей китайской компании BYD. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.01.2024
Ўзбекистон президенти Жиззах вилоятида электромобиллар ишлаб чиқаришга старт берди
© Пресс-служба президента Узбекистана

“Президентимиз яқин истиқболда бозордаги талабдан келиб чиқиб моделлар қаторини кенгайтириш ва ишлаб чиқариш қувватини йилига 300 минг донагача ошириш зарурлигини кўрсатиб ўтди. Шунингдек, компаниянинг мамлакатимизда “BYD” электр автобусларини йиғишни йўлга қўйиш, эҳтиёт қисмларини маҳаллийлаштириш ва муҳандислик-сервис марказларини ташкил этиш борасидаги режалари қўллаб-қувватланди”, — дейилади хабарда.

© Пресс-служба президента УзбекистанаЎзбекистон президенти Жиззах вилоятида электромобиллар ишлаб чиқаришга старт берди
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил штаб-квартиру и технологический центр ведущей китайской компании BYD. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.01.2024
Ўзбекистон президенти Жиззах вилоятида электромобиллар ишлаб чиқаришга старт берди
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ташриф чоғида компания Ўзбекистонга 10 мингинчи автомобилини етказиб берганининг рамзи сифатида президентга YANGWANG U8 автомобили ҳадя қилинди.
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