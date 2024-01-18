https://sputniknews.uz/20240118/qozogiston-ozbekiston-rossiya-monorels-42088512.html
Ўзбекистон ва Қозоғистон Россиянинг монорельс қуриш бўйича таклифларини кўриб чиқмоқда
Ўзбекистон ва Қозоғистон Россиянинг монорельс қуриш бўйича таклифларини кўриб чиқмоқда
Ўзбекистон ва Қозоғистон магнит левитацияли монорельсли транспорт тизимларини яратиш бўйича таклифлар олди. 18.01.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-01-18T13:38+0500
2024-01-18T13:38+0500
2024-01-18T13:38+0500
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ТОШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Қозоғистон ва Ўзбекистон Россиянинг монорельс қуриш бўйича таклифларини кўриб чиқмоқда. Бу ҳақда РИА Новостига “Москва иссиқлик муҳандислик институти” корпорацияси маълум қилди.Хабарга кўра, Қозоғистон ва Ўзбекистон магнит левитацияли монорельсли транспорт тизимларини яратиш бўйича таклифлар олди ва уларни кўриб чиқмоқда.Таъкидланишича, модернизациядан сўнг Москва монорельсли транспорт тизими универсал бўлиб, уни исталган минтақада кўпайтириш мумкин.2024-2027 йилларда экскурсия режимида ишлайдиган Москва монорельси модернизация қилиниши кутилмоқда. Йўналишда иккита поезд ўрнига беш ёки олтита поезд ҳаракатланади ва кейинчалик улар магнит левитациядаги янги авлод ҳайдовчисиз поездларга алмаштирилади ва поездлар сони ўнтага етказилади.Маълумот учун, монорельс (бир релсли темир йўл) — темир йўл транспорти тури. Расмий равишда монорельс ибораси битта қўллаб-қувватловчи темир йўлдан фойдаланадиган темир йўлга ишора қилса ҳам, анъанавий темир йўлдан фарқли ўлароқ, улардан иккитаси мавжуд. Ҳозирги амалиётда монорельс йўлдан ташқари транспортнинг турли шаклларини назарда тутади, бу ерда темир йўл умуман бўлмаслиги мумкин. Қоида тариқасида, монорельс - бу кўтарилган транспортнинг ҳар қандай шакли бўлиб, унда осма ноанъанавий тарзда - яъни иккита юк кўтарувчи релссиз амалга оширилади.
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дунё янгиликлари, дунёда, ўзбекистон, россия, қозоғистон, темир йўл
дунё янгиликлари, дунёда, ўзбекистон, россия, қозоғистон, темир йўл
Ўзбекистон ва Қозоғистон Россиянинг монорельс қуриш бўйича таклифларини кўриб чиқмоқда
Ўзбекистон ва Қозоғистон магнит левитацияли монорельсли транспорт тизимларини яратиш бўйича таклифлар олди.
ТОШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Қозоғистон ва Ўзбекистон Россиянинг монорельс қуриш бўйича таклифларини кўриб чиқмоқда. Бу ҳақда РИА Новостига “Москва иссиқлик муҳандислик институти” корпорацияси маълум қилди.
Хабарга кўра, Қозоғистон ва Ўзбекистон магнит левитацияли монорельсли транспорт тизимларини яратиш бўйича таклифлар олди ва уларни кўриб чиқмоқда.
“Магнит левитация технологиясидан фойдаланган ҳолда монорельсли транспорт тизими инфратузилмасини ривожлантириш ва жорий этиш бўйича таклифлар Қозоғистон ва Ўзбекистонга юборилди. Таклифлар кўриб чиқилмоқда”, — дейилади хабарда.
Таъкидланишича, модернизациядан сўнг Москва монорельсли транспорт тизими универсал бўлиб, уни исталган минтақада кўпайтириш мумкин.
2024-2027 йилларда экскурсия режимида ишлайдиган Москва монорельси модернизация қилиниши кутилмоқда. Йўналишда иккита поезд ўрнига беш ёки олтита поезд ҳаракатланади ва кейинчалик улар магнит левитациядаги янги авлод ҳайдовчисиз поездларга алмаштирилади ва поездлар сони ўнтага етказилади.
Маълумот учун, монорельс (бир релсли темир йўл) — темир йўл транспорти тури. Расмий равишда монорельс ибораси битта қўллаб-қувватловчи темир йўлдан фойдаланадиган темир йўлга ишора қилса ҳам, анъанавий темир йўлдан фарқли ўлароқ, улардан иккитаси мавжуд.
Ҳозирги амалиётда монорельс йўлдан ташқари транспортнинг турли шаклларини назарда тутади, бу ерда темир йўл умуман бўлмаслиги мумкин. Қоида тариқасида, монорельс - бу кўтарилган транспортнинг ҳар қандай шакли бўлиб, унда осма ноанъанавий тарзда - яъни иккита юк кўтарувчи релссиз амалга оширилади.