https://sputniknews.uz/20240114/qozogiston-sovuq-avtobus-55-ozbekistonlik-qutqarish-42034596.html
Қозоғистонда совуқда бузилиб қолган автобусдан 55 нафар ўзбекистонлик қутқарилди
Қозоғистонда совуқда бузилиб қолган автобусдан 55 нафар ўзбекистонлик қутқарилди
Автобус Ақтўбе вилоятида Самара-Чимкент автомобиль йўлининг 965-километрида носозлик туфайли тўхтаб қолган.
2024-01-14T14:50+0500
2024-01-14T14:50+0500
2024-01-14T14:51+0500
жамият
қозоғистон
ўзбекистон
автобус
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ТОШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Қозоғистонда совуқда бузилиб қолган автобусдан 55 нафар ўзбекистонлик қутқарилди, дея хабар берди Sputnik Қозоғистон.Қайд этилишича, Автобус Ақтўбе вилоятида Самара-Чимкент автомобиль йўлининг 965-километрида носозлик туфайли тўхтаб қолган.Фавқулодда вазиятлар хизмати ходимлари йўловчиларни Қорабутак қишлоғидаги масжидга эвакуация қилган, уларга тиббий ёрдам керак бўлмаган.
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ақтўбе вилояти самара-чимкент автомобиль йўли 965-носозлик
ақтўбе вилояти самара-чимкент автомобиль йўли 965-носозлик
Қозоғистонда совуқда бузилиб қолган автобусдан 55 нафар ўзбекистонлик қутқарилди
14:50 14.01.2024 (янгиланди: 14:51 14.01.2024)
Автобус Ақтўбе вилоятида Самара-Чимкент автомобиль йўлининг 965-километрида носозлик туфайли тўхтаб қолган.
ТОШКЕНТ, 14 янв — Sputnik.
Қозоғистонда совуқда бузилиб қолган автобусдан 55 нафар ўзбекистонлик қутқарилди, дея хабар берди Sputnik Қозоғистон.
Қайд этилишича, Автобус Ақтўбе вилоятида Самара-Чимкент автомобиль йўлининг 965-километрида носозлик туфайли тўхтаб қолган.
“Ақтўбе вилоятида, республика аҳамиятига молик Самара-Чимкент автомобиль йўлининг 965-километрида “Тошкент-Қозон” йўналишида техник носоз бўлган йўловчи автобуси тўхтаб қолган, бортида 55 нафар йўловчи – Ўзбекистон фуқаролари бўлган”, — дейилади Фавқулодда вазиятлар вазирлиги хабарида.
Фавқулодда вазиятлар хизмати ходимлари йўловчиларни Қорабутак қишлоғидаги масжидга эвакуация қилган, уларга тиббий ёрдам керак бўлмаган.