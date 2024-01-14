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https://sputniknews.uz/20240114/qozogiston-sovuq-avtobus-55-ozbekistonlik-qutqarish-42034596.html
Қозоғистонда совуқда бузилиб қолган автобусдан 55 нафар ўзбекистонлик қутқарилди
Қозоғистонда совуқда бузилиб қолган автобусдан 55 нафар ўзбекистонлик қутқарилди
Автобус Ақтўбе вилоятида Самара-Чимкент автомобиль йўлининг 965-километрида носозлик туфайли тўхтаб қолган.
2024-01-14T14:50+0500
2024-01-14T14:51+0500
жамият
қозоғистон
ўзбекистон
автобус
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ТОШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Қозоғистонда совуқда бузилиб қолган автобусдан 55 нафар ўзбекистонлик қутқарилди, дея хабар берди Sputnik Қозоғистон.Қайд этилишича, Автобус Ақтўбе вилоятида Самара-Чимкент автомобиль йўлининг 965-километрида носозлик туфайли тўхтаб қолган.Фавқулодда вазиятлар хизмати ходимлари йўловчиларни Қорабутак қишлоғидаги масжидга эвакуация қилган, уларга тиббий ёрдам керак бўлмаган.
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ақтўбе вилояти самара-чимкент автомобиль йўли 965-носозлик
ақтўбе вилояти самара-чимкент автомобиль йўли 965-носозлик

Қозоғистонда совуқда бузилиб қолган автобусдан 55 нафар ўзбекистонлик қутқарилди

14:50 14.01.2024 (янгиланди: 14:51 14.01.2024)
© Foto : Пресс-служба МЧС КазахстанаНоқулай об-ҳаво туфайли қутқарувчилар Ақтўбе вилоятидаги йўллардан 93 кишини эвакуация қилди, архив сурат.
Ноқулай об-ҳаво туфайли қутқарувчилар Ақтўбе вилоятидаги йўллардан 93 кишини эвакуация қилди, архив сурат. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.01.2024
© Foto : Пресс-служба МЧС Казахстана
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Автобус Ақтўбе вилоятида Самара-Чимкент автомобиль йўлининг 965-километрида носозлик туфайли тўхтаб қолган.
ТОШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Қозоғистонда совуқда бузилиб қолган автобусдан 55 нафар ўзбекистонлик қутқарилди, дея хабар берди Sputnik Қозоғистон.
Қайд этилишича, Автобус Ақтўбе вилоятида Самара-Чимкент автомобиль йўлининг 965-километрида носозлик туфайли тўхтаб қолган.
“Ақтўбе вилоятида, республика аҳамиятига молик Самара-Чимкент автомобиль йўлининг 965-километрида “Тошкент-Қозон” йўналишида техник носоз бўлган йўловчи автобуси тўхтаб қолган, бортида 55 нафар йўловчи – Ўзбекистон фуқаролари бўлган”, — дейилади Фавқулодда вазиятлар вазирлиги хабарида.
Фавқулодда вазиятлар хизмати ходимлари йўловчиларни Қорабутак қишлоғидаги масжидга эвакуация қилган, уларга тиббий ёрдам керак бўлмаган.
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