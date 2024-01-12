https://sputniknews.uz/20240112/rossiya-desantchilari-ukraina-qkga-qarashli-dronning-boshqaruv-punktini-yoq-qildi-42014607.html
Россия десантчилари Украина ҚКга қарашли дроннинг бошқарув пунктини йўқ қилди
Россия десантчилари Украина ҚКга қарашли дроннинг бошқарув пунктини йўқ қилди
Россия десантчилари Украина ҚКга қарашли дроннинг бошқарув пунктини йўқ қилди
2024-01-12T12:11+0500
2024-01-12T12:11+0500
2024-01-12T12:49+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
херсон вилояти
россия
украина
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ТОШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. “Днепр” қўшинлари гуруҳининг артиллериячи десантчилари Херсон вилоятида Днепрнинг ўнг қирғоғида Украина Қуролли кучларига қарашли дроннинг кузатув пункти ва бошқарув пунктини йўқ қилди, деб хабар қилди Россия Мудофаа вазирлиги журналистларга.Қайд этилишича, жанговар топшириқларни бажариш чоғида ҳаво-десант қўшини артиллерия бўлинмаси десантчилари 2А36 “Гиацинт-Б” гаубицаларидан душманнинг учувчисиз самолётларини кузатиш ва бошқариш пунктига зарбалар беришган.“Ҳар куни ва тез-тез ишлаймиз. Душман артиллерияси билан батареяга қарши жангларни олиб борамиз ва Украина Қуролли кучларининг пиёда аскарлари, ҳарбий техника ёки аниқланган назорат пунктлари ва мустаҳкамланган позициялар каби алоҳида нишонлар устида ишлаймиз. Кечаю кундуз душманни йўқ қиламиз. Ҳар доим ҳар қандай топшириқни бажаришга тайёрмиз”, - деди “Восток” чақирув белгиси бўлган қурол командири.
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россия десантчилари украина қкга қарашли дроннинг бошқарув пунктини йўқ қилди
россия десантчилари украина қкга қарашли дроннинг бошқарув пунктини йўқ қилди
Россия десантчилари Украина ҚКга қарашли дроннинг бошқарув пунктини йўқ қилди
12:11 12.01.2024 (янгиланди: 12:49 12.01.2024)
“Днепр” қўшинлари гуруҳининг артиллериячи десантчилари Херсон вилоятида Днепрнинг ўнг қирғоғида Украина Қуролли кучларига қарашли дроннинг кузатув пункти ва бошқарув пунктини йўқ қилди.
ТОШКЕНТ, 12 янв — Sputnik.
“Днепр” қўшинлари гуруҳининг артиллериячи десантчилари Херсон вилоятида Днепрнинг ўнг қирғоғида Украина Қуролли кучларига қарашли дроннинг кузатув пункти ва бошқарув пунктини йўқ қилди, деб хабар қилди
Россия Мудофаа вазирлиги журналистларга.
“Днепр” қўшинлари гуруҳи ҳаво-десант қўшини артиллерия бўлинмаси Херсон вилоятида Днепрнинг ўнг қирғоғида бошқарув пунктларини бостириш, батареяга қарши урушни олиб бориш ва душманнинг ўт ўчириш қуроллари, қуроллари, ҳарбий техникаси ва ишчи кучини йўқ қилиш бўйича ўт очиш вазифаларини бажаришда давом этмоқда”, - дейилди хабарда.
Қайд этилишича, жанговар топшириқларни бажариш чоғида ҳаво-десант қўшини артиллерия бўлинмаси десантчилари 2А36 “Гиацинт-Б” гаубицаларидан душманнинг учувчисиз самолётларини кузатиш ва бошқариш пунктига зарбалар беришган.
“Ҳар куни ва тез-тез ишлаймиз. Душман артиллерияси билан батареяга қарши жангларни олиб борамиз ва Украина Қуролли кучларининг пиёда аскарлари, ҳарбий техника ёки аниқланган назорат пунктлари ва мустаҳкамланган позициялар каби алоҳида нишонлар устида ишлаймиз. Кечаю кундуз душманни йўқ қиламиз. Ҳар доим ҳар қандай топшириқни бажаришга тайёрмиз”, - деди “Восток” чақирув белгиси бўлган қурол командири.