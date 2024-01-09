https://sputniknews.uz/20240109/yanvar-ozbekiston-qozogiston-1-million-tonna-don-41971242.html
Январь ойида Ўзбекистон Қозоғистондан 1 миллион тоннадан ортиқ дон сотиб олади
Январь ойида Ўзбекистон Қозоғистондан 1 миллион тоннадан ортиқ дон сотиб олади
Етказиб бериш темир йўл орқали амалга оширилади.
2024-01-09T11:00+0500
2024-01-09T11:00+0500
2024-01-09T11:00+0500
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ТОШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Шу йилнинг январь ойида Ўзбекистон Қозоғистондан 1,2 миллион тонна дон сотиб олади, дея хабар берди Sputnik Қозоғистон.“КТЖ-Грузовые перевозки” МЧЖ маълумотларига кўра, жорий йилнинг январь ойи учун 1,5 миллион тонна дон юкини экспортга ташиш режаси келишилган.Январь ойи бошида Ўзбекистонга жўнатилган поездлар сони сезиларли даражада ошди (кунига 32-33 та поездгача), хитойлик ҳамкасблар томонидан поездларни қабул қилиш қисқарган (кунига 11-12 та поездгача), дея қўшимча қилди компания.Эслатиб ўтамиз, 2023 йилнинг январь-октябрь ойларида Ўзбекистон Қозоғистон донининг асосий импортчисига айланди. Мамлакат қарийб 2 миллион тонна маҳсулот сотиб олди.
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ўзбекистон қозоғистон дон экспорт
ўзбекистон қозоғистон дон экспорт
Январь ойида Ўзбекистон Қозоғистондан 1 миллион тоннадан ортиқ дон сотиб олади
Етказиб бериш темир йўл орқали амалга оширилади.
ТОШКЕНТ, 9 янв — Sputnik.
Шу йилнинг январь ойида Ўзбекистон Қозоғистондан 1,2 миллион тонна дон сотиб олади, дея хабар берди Sputnik Қозоғистон.
“КТЖ-Грузовые перевозки” МЧЖ маълумотларига кўра, жорий йилнинг январь ойи учун 1,5 миллион тонна дон юкини экспортга ташиш режаси келишилган.
"Уларнинг 1,2 миллион тоннаси Ўзбекистон йўналишидаги Сариагаш чегара пункти орқали ўтади", — дейилади хабарда.
Январь ойи бошида Ўзбекистонга жўнатилган поездлар сони сезиларли даражада ошди (кунига 32-33 та поездгача), хитойлик ҳамкасблар томонидан поездларни қабул қилиш қисқарган (кунига 11-12 та поездгача), дея қўшимча қилди компания.
Эслатиб ўтамиз, 2023 йилнинг январь-октябрь ойларида Ўзбекистон Қозоғистон донининг асосий импортчисига айланди. Мамлакат қарийб 2 миллион тонна маҳсулот сотиб олди.