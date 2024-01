https://sputniknews.uz/20240108/ozbekiston-xitoy-2-milliard-dollar-kelishuvlar-41957581.html

Ўзбекистон ва Хитой ўртасида 2 млрд доллардан ошиқ келишувлар имзоланди

Ўзбекистон ва Хитой ўртасида 2 млрд доллардан ошиқ келишувлар имзоланди

Андижон вилояти вакиллари Хитойга сафари давомида имзолаган шартномаларнинг умумий қиймати 2 миллиард доллардан ошди.

ТОШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Ўзбекистон ва Хитой ўртасида 2 миллиард доллардан ошиқ келишувлар имзоланди, дея хабар берди Андижон вилояти ҳокимлиги.Айни кунларда Андижон вилояти ҳокими бошчилигидаги делегация ҳамкорлик масаласида Хитойда бўлиб турибди. Қайд этилишича, Тяьнзин шаҳридаги Ўзбекистон элчихонасида бўлиб ўтган учрашувда вилоят раҳбари жами 650 миллион долларлик шартномалар имзолади.Аввалроқ, йирик бизнес форуми мобайнида делегация 1,2 миллиард долларлик келишувларга эришган эди. Қайд этилишича, икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорлик доирасида “Lanzhou Guangtong New Energy Automobile Co., Ltd” раҳбарияти билан 100 миллион долларлик икки томонлама меморандум имзоланди. Мазкур ҳужжат вилоятда йиллик қуввати 2000 та электроавтобус ишлаб чиқаришга мўлжалланган лойиҳани амалга оширишни назарда тутади.Қолаверса, “Gansu Yucun New Energy Technology Co., Ltd” компанияси билан Андижон сувоқава тизимидаги 1 минг 760 та сув қудуқларида истеъмол килинаётган электр энергияси таъминотини қуёш панель электростанцияларига ўтказиш бўйича музокара олиб борилди. Якунда икки томоннинг 400 миллион долларлик келишуви имзоланди.

