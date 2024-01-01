https://sputniknews.uz/20240101/yaponiya-kuchli-zilzila-41897026.html

Японияда кучли зилзила рўй берди – видео

Японияда кучли зилзила рўй берди – видео

Маълум қилинишича, 5,7 магнитудали биринчи зилзила маҳаллий вақт билан соат 16:06 да қайд этилган. Иккинчиси янада кучлироқ бўлган – 7,6 магнитуда.Кучли силкинишлар Осака, Киото ҳамда Токиода сезилган. Мамлакатда цунами хавфи эълон қилинган.Исикава префектурасида барча тезюрар поездлар ҳаракати тўхтатилган. Бош вазир Фумио Кисида одамларни қутқариш ва табиий офат оқибатларини бартараф этиш бўйича зудлик билан чоралар кўришни топширган.

2024-01-01T13:35+0500

2024-01-01T13:35+0500

2024-01-01T13:35+0500

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ТОШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Япония ғарбидаги Исикава префектурасида бирданига иккита кучли зилзила рўй берди. Бу ҳақда мамлакат Бош метеорология агенти хизмати хабар қилди.Маълум қилинишича, 5,7 магнитудали биринчи зилзила маҳаллий вақт билан соат 16:06 да қайд этилган. Иккинчиси янада кучлироқ бўлган – 7,6 магнитуда.Кучли силкинишлар Осака, Киото ҳамда Токиода сезилган. Мамлакатда цунами хавфи эълон қилинган.Исикава префектурасида барча тезюрар поездлар ҳаракати тўхтатилган. Бош вазир Фумио Кисида одамларни қутқариш ва табиий офат оқибатларини бартараф этиш бўйича зудлик билан чоралар кўришни топширган.Жабрланган ва талафотлар ҳақида ҳозирча маълумот йўқ.

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Землетрясение на западе Японии

Сразу два мощных землетрясения с разницей в менее чем пять минут произошли в префектуре Исикава на западе Японии. По данным Главного метеорологического агентства Японии, первые подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в 16:06 по местному времени (10:06 мск). Следующий, более мощный удар произошел в 16:10 (10:10 мск). Его магнитуда, по уточненным данным, составила 7,4. Сильные толчки ощущались в Осаке и Киото, а также в Токио

2024-01-01T13:35+0500

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