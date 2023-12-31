"Биз биргамиз ва бу келажак гаровидир" — Путиннинг Янги йил мурожаати
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© Sputnik / Сергей Гунеев/
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Камчатка аҳолиси аллақачон Россия Федерацияси президентининг Янги йил мурожаатини кўришга муваффақ бўлди.
ТОШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин ўзининг янги йил табригида Махсус ҳарбий операция иштирокчиларига миннатдорчилик билдирди. Камчатка аҳолиси аллақачон президентнинг Янги йил табрикларини кўришга муваффақ бўлишди.
“Бугун мен ҳарбийларимизга мурожаат қилмоқчиман. Жанговар постда, ҳақиқат ва адолат учун курашда олдинги сафда турган ҳар бир кишига. Сиз бизнинг қаҳрамонларимизсиз. Юрагимиз сиз билан. Биз сиз билан фахрланамиз, сизнинг жасоратингизга қойил қоламиз”, — деди Путин.
Президент Россия халқи ўтган йил давомида қаттиқ меҳнат қилгани, умумий манфаатлар йўлида ҳамжиҳатликда ишлаш одамларни бирлаштирганини алоҳида таъкидлади.
“Ўтиб бораётган йил биздан алоҳида матонат ва ҳамжиҳатлик, ишонч ва куч-қувват, чинакам ватанпарварлик туйғусини талаб қилди, бу ҳақиқий ишлар билан ўлчанади, – деди президент.
Унинг таъкидлашича, Россиянинг кўп миллионли аҳолиси ўзгача матонат, ғалаба қозониш истаги ва хавфли, беадаб душман устидан ғалаба қозонишга тайёр эди.
"Биз энг қийин муаммоларни ҳал қила олишимизни бир неча бор исботладик ва ҳеч қачон чекинмаймиз, чунки бизни ажратиб қўядиган куч йўқ. Оталаримиз хотираси ва эътиқодини унутишга мажбур қилиш. Ривожланишимизни тўхтатинг", — деди Путин.
Давлат раҳбари россиялик оилаларга эзгу тилаклар билдириб, оила ва оилавий қадриятлар муҳимлигини таъкидлади.
“Келгуси йилда мен барча рус оилаларига энг яхши тилакларимни тилайман, чунки ҳар бир оиланинг тарихи бизнинг улкан, гўзал ва севимли ватанимиз тарихини ташкил қилади. Унинг тақдирини барчамиз - кўп миллатли Россия халқи белгилаб беради ва яратади. Биз бир давлат, битта катта оиламиз. Биз ватаннинг ишончли ривожланишини, фуқароларимиз фаровонлигини таъминлаймиз, биз янада кучли бўламиз, биз биргамиз ва бу Россия келажагининг энг ишончли гаровидир", — деди у.