https://sputniknews.uz/20231228/sergey-lavrov-dmitriy-kiselev-intervyu-41853490.html
Сергей Лавров Дмитрий Киселёвга катта интервью бермоқда — видео
Сергей Лавров Дмитрий Киселёвга катта интервью бермоқда — видео
Россия Ташқи ишлар вазирлиги раҳбари “Россия сегодня” халқаро медиа гуруҳи бош директорининг ташқи сиёсат ва халқаро кун тартибига оид саволларига жавоб берди. 28.12.2023, Sputnik Ўзбекистон
2023-12-28T13:34+0500
2023-12-28T13:34+0500
2023-12-28T14:44+0500
россия
ўзбекистон тив
сергей лавров
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ТОШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров “Россия сегодня” медиа гуруҳи бош директори Дмитрий Киселёвга интервью берди. Асосий эътибор ташқи сиёсатнинг долзарб масалалари ва долзарб халқаро кун тартибига қаратилди.
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россия, ўзбекистон тив, сергей лавров, видео
россия, ўзбекистон тив, сергей лавров, видео
Сергей Лавров Дмитрий Киселёвга катта интервью бермоқда — видео
13:34 28.12.2023 (янгиланди: 14:44 28.12.2023)
Россия Ташқи ишлар вазирлиги раҳбари “Россия сегодня” халқаро медиа гуруҳи бош директорининг ташқи сиёсат ва халқаро кун тартибига оид саволларига жавоб берди.
ТОШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров “Россия сегодня” медиа гуруҳи бош директори Дмитрий Киселёвга интервью берди. Асосий эътибор ташқи сиёсатнинг долзарб масалалари ва долзарб халқаро кун тартибига қаратилди.