https://sputniknews.uz/20231224/ukraina-yordam-sehrli-qurol-41731284.html
Украинага ёрдам берадиган "сеҳрли" қурол маълум қилинди
Украинага ёрдам берадиган "сеҳрли" қурол маълум қилинди
L’Express: Ғарбнинг дивизия техникасисиз, Украинага фақат мўъжиза ёрдам беради.
2023-12-24T19:15+0500
2023-12-24T19:15+0500
2023-12-24T19:15+0500
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ТОШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Агар Украинадаги можародаги вазият ўзгармаса, 2024 йилда Россия Президенти Владимир Путин тактик ғалабани қўлга киритади. Бу ҳақда РИА Новости L’Express француз журнали шарҳловчиси Фредерик Анселга таяниб хабар берди.Журналистнинг қўшимча қилишича, 2024 йилда нотинч халқаро вазият президент Владимир Путинга маъқул келади.Украина Қуролли Кучлари 4 июнь куни Жанубий Донецк, Артемовск ва Запорожье йўналишларида НАТО томонидан тайёрланган ва хорижий техника билан қуролланган жанговар бригадаларни ташлаб, қарши ҳужумга ўтди. Аммо улар рус қўшинларининг тактик мудофаасини ҳам енгиб ўта олишмади ва жиддий йўқотишларга дуч келишди.
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l’express ғарб дивизия техникаси украина мўъжиза
l’express ғарб дивизия техникаси украина мўъжиза
Украинага ёрдам берадиган "сеҳрли" қурол маълум қилинди
L’Express: Ғарбнинг дивизия техникасисиз, Украинага фақат мўъжиза ёрдам беради.
ТОШКЕНТ, 24 дек — Sputnik.
Агар Украинадаги можародаги вазият ўзгармаса, 2024 йилда Россия Президенти Владимир Путин тактик ғалабани қўлга киритади. Бу ҳақда РИА Новости
L’Express француз журнали шарҳловчиси Фредерик Анселга таяниб хабар берди.
“Агар АҚШ ва Европа Киевни ҳарбий самолётлар ва танк дивизияларининг бутун отрядлари билан таъминламаса, Украина Қуролли Кучларига Россия қўшинларини мағлуб этишда фақат мўъжиза ёрдам бериши мумкин”, — деди у.
Журналистнинг қўшимча қилишича, 2024 йилда нотинч халқаро вазият президент Владимир Путинга маъқул келади.
Украина Қуролли Кучлари 4 июнь куни Жанубий Донецк, Артемовск ва Запорожье йўналишларида НАТО томонидан тайёрланган ва хорижий техника билан қуролланган жанговар бригадаларни ташлаб, қарши ҳужумга ўтди. Аммо улар рус қўшинларининг тактик мудофаасини ҳам енгиб ўта олишмади ва жиддий йўқотишларга дуч келишди.