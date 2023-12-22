https://sputniknews.uz/20231222/ozbekiston-suvereniteti-rossiyada-hech-qachon-shubha-ostiga-olinmagan-malginov-41690320.html
Ўзбекистон суверенитети Россияда ҳеч қачон шубҳа остига олинмаган — Мальгинов
Ўзбекистон суверенитети Россияда ҳеч қачон шубҳа остига олинмаган — Мальгинов
Россия Ташқи ишлар вазирлиги расмий вакили Мария Захарова ҳам Прилепиннинг сўзлари унинг шахсий фикри эканлигини айтди.
2023-12-22T10:40+0500
2023-12-22T10:40+0500
2023-12-22T10:40+0500
сиёсат
ўзбекистон
россия
олег мальгинов
мария захарова
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ТОШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Россия ва Ўзбекистонни нафақат кўп асрлик тарих, маданий ва маънавий қадриятлар, балки ҳар томонлама стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатлари ҳам боғлаб туради. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлигига таклиф қилинган Россия элчиси Олег Мальгинов таъкидлади.У “Ўзбекистоннинг суверенитети, мустақиллиги ва ҳудудий яхлитлиги Россияда ҳеч қачон шубҳага олинмаган”лигини билдирди.Россия Ташқи ишлар вазирлиги расмий вакили Мария Захарова ҳам Прилепиннинг сўзлари унинг шахсий фикри эканлигини айтди.У ҳозирда миграция соҳасидаги ҳамкорликни янада тартибли ва ўзаро манфаатли бўлишига қаратилган норматив, ташкилий, ахборот ва бошқа чора-тадбирлар устида иш олиб борилаётганини қўшимча қилди.
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ўзбекистон суверенитети россияда ҳеч қачон шубҳага олинмаган — мальгинов
ўзбекистон суверенитети россияда ҳеч қачон шубҳага олинмаган — мальгинов
Ўзбекистон суверенитети Россияда ҳеч қачон шубҳа остига олинмаган — Мальгинов
Россия Ташқи ишлар вазирлиги расмий вакили Мария Захарова ҳам Прилепиннинг сўзлари унинг шахсий фикри эканлигини айтди.
ТОШКЕНТ, 22 дек — Sputnik.
Россия ва Ўзбекистонни нафақат кўп асрлик тарих, маданий ва маънавий қадриятлар, балки ҳар томонлама стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатлари ҳам боғлаб туради. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлигига таклиф қилинган Россия элчиси Олег Мальгинов таъкидлади
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“Давлатларимиз ўртасидаги ҳамкорлик деярли барча йўналишларда изчил ривожланиб бормоқда. Биз Захар Прилепиннинг баёноти фақат муаллифнинг субъектив фикри эканлигини таъкидлаймиз ва унда Россия раҳбариятининг расмий позицияси билан ҳеч қандай умумийлик йўқ”, - деди Мальгинов.
У “Ўзбекистоннинг суверенитети, мустақиллиги ва ҳудудий яхлитлиги Россияда ҳеч қачон шубҳага олинмаган”лигини билдирди.
Россия Ташқи ишлар вазирлиги расмий вакили Мария Захарова ҳам Прилепиннинг сўзлари унинг шахсий фикри эканлигини айтди.
“Ўзбекистон ва Россияни ҳар томонлама стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатлари боғлаб туради. Россияга меҳнат мигрантларини, биринчи навбатда дўст мамлакатлардан жалб қилиш — бу ҳар икки томоннинг манфаатларига жавоб беради”, - дея таъкидлади Захарова.
У ҳозирда миграция соҳасидаги ҳамкорликни янада тартибли ва ўзаро манфаатли бўлишига қаратилган норматив, ташкилий, ахборот ва бошқа чора-тадбирлар устида иш олиб борилаётганини қўшимча қилди.