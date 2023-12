https://sputniknews.uz/20231220/mirziyoev-it-turizm-investitsiya-yaxlit-imij-yaratish-41663152.html

Мирзиёев IT, туризм, инвестиция салоҳиятининг яхлит имижини яратиш бўйича кўрсатма берди

Президент Шавкат Мирзиёев Рақамли технологиялар вазирлигига ташриф буюрди.

ТОШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Ўзбекистоннинг ахборот технологиялари, туризм, инвестиция салоҳиятини мужассамлаштирган яхлит имижи яратилади. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Рақамли бошқарув марказида “Ўзбекистон–2030” стратегиясига мувофиқ амалга оширилаётган ишлар тақдимоти ўтказилди. Мазкур стратегияда мамлакатни минтақавий “IT-НUB”га айлантириш мақсади белгиланган. My.gov.uz ягона портали орқали бугунги кунда 8 миллиондан ортиқ аҳоли ва тадбиркорлар 570 турдаги онлайн хизматдан фойдаланмоқда.Ижро интизоми ягона тизими - ijro.gov.uz орқали давлат идоралари ва уларнинг қуйи бўғинлари ходимлари томонидан 28 миллионта ҳужжат электрон айрибошланган.Президент бу тизим раҳбарларнинг онги ва масъулиятини ўзгартирганини таъкидлаб, ҳужжатлар интеграцияси ва сифатини яхшилаш, ижро интизоми назоратини кучайтириш бўйича кўрсатмалар берди.2022 йилда БМТнинг Электрон ҳукумат рейтингида мамлакат 18 поғона юқорилаб, 69-ўринни эгаллади. 2030 йилга бориб, ушбу рейтингда биринчи ўттизталикка кириш бўйича йиллик чора-тадбирлар ишлаб чиқилган.Шунингдек, “Ўзбекистон–2030” стратегиясида IT хизматлар ва дастурий маҳсулотлар экспорти ҳажмини 5 миллиард долларга етказиш мақсади белгиланган. Бунинг учун ҳудудларда IT инфратузилмани ва венчур бозорини ривожлантириш, “local to global” тамойили орқали маҳаллий корхоналарни экспортга олиб чиқиш, мамлакатда халқаро компанияларнинг офисларини очиш кўзда тутилган.Шу мақсадда икки томонлама солиққа тортишнинг олдини олиш, IT-park ҳудудида Англия ҳуқуқини жорий этиш, резидентлар учун солиқ имтиёзларини 2040 йилгача узайтириш, умуман, бу соҳага 100 йиллик қулайлик яратиш бўйича таклифлар муҳокама қилинди.Қайд этилишича, сўнгги 3 йилда IT ўқув марказлари сони 300 дан ошди. “Бир миллион дастурчи” лойиҳаси доирасида таълим олиб, сертификатга эга бўлган ёшлар сони 1 миллион 200 минг нафарни ташкил этди. Ўтган йилдан бошлаб халқаро IT-сертификатларга ўқиш харажатларини 50 фоизгача қоплаб бериш йўлга қўйилди. 215 минг нафар ёшлар халқаро онлайн курсларни битириб, сертификат олди.Келгуси йилдан бошлаб қуйидагилар амалга оширилади:Президент вазирликнинг “Ўзинфоком – Ягона интегратор” офисида яратилган шароитларни кўздан кечирди, мутахассислар билан суҳбатлашди.Давлат раҳбари ижтимоий соҳалар, айниқса, тиббиёт соҳасининг рақамли тизимини такомиллаштириш, одамларни рози қилиш зарурлигини таъкидлади.Президентга Самарқанд вилояти Нуробод туманида ташкил этилган “IT Village” ҳақида сўзлаб берилди. Бу мажмуа 1-9 синф ўқувчиларини ахборот технологиялари билан таништириш ва бунга қизиқтириш, уларга илк кўникмаларни ўргатишга қаратилган.Мирзиёев бундай мажмуаларни барча ҳудудларда барпо этиш бўйича топшириқ берди.

