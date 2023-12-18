https://sputniknews.uz/20231218/ukraina-garb-yordam-operatsiyalar-qisqarish-41619545.html
Украина Ғарб ёрдами камайгани сабабли операциялар кўлами қисқарганини тан олди
Украина Ғарб ёрдами камайгани сабабли операциялар кўлами қисқарганини тан олди
Тарнавский: Украина қуролли кучлари снарядлар етишмаслигини бошдан кечирмоқда ва операциялар кўламини қисқартирмоқда.
2023-12-18T18:14+0500
2023-12-18T18:14+0500
2023-12-18T18:14+0500
дунё янгиликлари
дунёда
украина
қурол-яроғ
ғарб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/04/41386997_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_89acf18b9b4d6703819d740d2a23540a.jpg
ТОШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Украина қўшинлари артиллерия снарядлари тақчиллигини бошдан кечирмоқда ва хорижий ёрдам камайгани сабабли бир қатор операцияларни қисқартиришга мажбур бўлди. Бу ҳақда Украина қўшинларининг "Таврия" оператив-стратегик гуруҳи қўмондони Александр Тарнавский маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.Унинг қайд этишича, айни дамда фронтда турган шахсий таркиб билан муайян қийинчиликлар мавжуд. "Ҳа, бугунги кунда улар унчалик янги эмас, унчалик дам олишмаган ", — деб таъкидлади Тарнавский.
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/04/41386997_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b498490c40694395fec3ed8720ef8ed0.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
украина қуролли кучлари снарядлар "таврия" оператив-стратегик гуруҳи қўмондони александр тарнавский
украина қуролли кучлари снарядлар "таврия" оператив-стратегик гуруҳи қўмондони александр тарнавский
Украина Ғарб ёрдами камайгани сабабли операциялар кўлами қисқарганини тан олди
Тарнавский: Украина қуролли кучлари снарядлар етишмаслигини бошдан кечирмоқда ва операциялар кўламини қисқартирмоқда.
ТОШКЕНТ, 18 дек — Sputnik.
Украина қўшинлари артиллерия снарядлари тақчиллигини бошдан кечирмоқда ва хорижий ёрдам камайгани сабабли бир қатор операцияларни қисқартиришга мажбур бўлди. Бу ҳақда Украина қўшинларининг "Таврия" оператив-стратегик гуруҳи қўмондони Александр Тарнавский маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.
"Ўқ-дорилар, айниқса постсовет (снарядлар) билан боғлиқ муаммо бор - 122 ва 152 миллиметр. Ва бугунги кунда бу муаммолар бутун фронт чизиғида мавжуд ... Бугунги кунда мавжуд бўлган ҳажмлар (хорижий ёрдам – таҳр.) эҳтиёжларимизни ҳисобга олсак, бизга етмайди. Шунинг учун биз уларни қайта тақсимлаймиз. Биз ўз олдимизга қўйган вазифаларни бошқа вақтга ўтказмоқдамиз ва уларни кичрайтирмоқдамиз, чунки уларни таъминлашимиз керак”, — деди Тарнавский Рейтер агентлигига берган интервьюсида.
Унинг қайд этишича, айни дамда фронтда турган шахсий таркиб билан муайян қийинчиликлар мавжуд. "Ҳа, бугунги кунда улар унчалик янги эмас, унчалик дам олишмаган ", — деб таъкидлади Тарнавский.