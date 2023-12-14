https://sputniknews.uz/20231214/putin-mehnat-migrantlari-41563827.html
Путин меҳнат мигрантлари билан боғлиқ муаммони оддий эмас деб атади
Путин меҳнат мигрантлари билан боғлиқ муаммони оддий эмас деб атади
Путин меҳнат мигрантлари ҳақида: муаммоларни туб аҳоли зарарига ҳал қилиб бўлмайди.
2023-12-14T18:39+0500
2023-12-14T18:39+0500
2023-12-14T19:19+0500
россия
миграция
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/0e/41563446_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_26db32c4935abafe986365a3fe82f9fb.jpg
ТОШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Меҳнат мигрантлари муаммоси оддий эмас, лекин иқтисодий муаммоларни туб аҳоли зарарига ҳал қилмаслигимиз керак, деди Россия президенти Владимир Путин.Россия етакчисининг сўзларига кўра, барча мигрантлар Россия анъаналари ва қонунларини ҳурмат қилиши муҳим.Унинг қўшимча қилишича, меҳнат мигрантлари билан муаммо оддий эмас, иқтисодий муаммоларни туб аҳоли зарарига ҳал қилмаслик керак.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/0e/41563446_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_be3313ff6b7589f635ce30bf11b34e18.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
путин меҳнат мигрантлари муаммо туб аҳоли
путин меҳнат мигрантлари муаммо туб аҳоли
Путин меҳнат мигрантлари билан боғлиқ муаммони оддий эмас деб атади
18:39 14.12.2023 (янгиланди: 19:19 14.12.2023)
Путин меҳнат мигрантлари ҳақида: муаммоларни туб аҳоли зарарига ҳал қилиб бўлмайди.
ТОШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Меҳнат мигрантлари муаммоси оддий эмас, лекин иқтисодий муаммоларни туб аҳоли зарарига ҳал қилмаслигимиз керак, деди Россия президенти Владимир Путин.
Россия етакчисининг сўзларига кўра, барча мигрантлар Россия анъаналари ва қонунларини ҳурмат қилиши муҳим.
“Барча мигрантлар, шубҳасиз, бизнинг қонунларимиз ва Россия Федерацияси халқларининг урф-одатларини ҳурмат қилишлари керак. Тегишли ҳокимият органлари эса ушбу назорат қилиб, қонунбузарликларга ўз вақтида жавоб берадилар”, — деди у.
Унинг қўшимча қилишича, меҳнат мигрантлари билан муаммо оддий эмас, иқтисодий муаммоларни туб аҳоли зарарига ҳал қилмаслик керак.
"Бу осон муаммо эмас... Бизнинг меҳнат бозори 2,9% ишсизлик, яъни ишсизлик деярли йўқ. Аммо меҳнат бозорида эҳтиёжлар мавжуд. Аммо бу биз иқтисодий муаммоларни ҳар қандай нархда ва Россиянинг туб аҳолиси зарарига ҳал қилишимиз керак дегани эмас. (мигрантларни – таҳр.) жалб қилиш керакми? Керак. Албатта, бизни биринчи навбатда малакали ишчи кучи қизиқтиради", — деди у.