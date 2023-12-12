https://sputniknews.uz/20231212/rossiya-qattiq-bugdoy-eksport-vaqtinchalik-taqiq-41521884.html
Россия қаттиқ буғдой экспортига вақтинчалик тақиқ жорий қилди
Россия қаттиқ буғдой экспортига вақтинчалик тақиқ жорий қилди
Россия ҳукумати 31 майга қадар қаттиқ буғдой экспортига вақтинчалик тақиқ жорий қилди.
2023-12-12T10:06+0500
2023-12-12T10:06+0500
2023-12-12T11:34+0500
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ТОШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Россия ҳукумати қаттиқ буғдой экспортини вақтинча тақиқлади. Бу ҳақида РИА Новости мамлакат Вазирлар Маҳкамаси матбуот хизматига таяниб хабар берди. Чеклов 2024 йил 31 майгача амал қилади. Айтилишича, ушбу чора озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ва ички бозорда қаттиқ буғдой маҳсулотлари нархлари билан боғлиқ барқарор вазиятни сақлаш учун мўлжалланган.Ҳужжат бир қатор истисноларни назарда тутади. Тақиқ қуйидагиларга таъсир қилмайди:Бундан ташқари, қаттиқ буғдой Евроосиё иқтисодий иттифоқи мамлакатлари – Арманистон, Беларусь, Қирғизистон ва Қозоғистонга маълум квоталар бўйича ва Қишлоқ хўжалиги вазирлиги билан келишилган ҳолда етказиб берилиши мумкин.
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россия ҳукумати буғдой экспорти қаттиқ буғдой
россия ҳукумати буғдой экспорти қаттиқ буғдой
Россия қаттиқ буғдой экспортига вақтинчалик тақиқ жорий қилди
10:06 12.12.2023 (янгиланди: 11:34 12.12.2023)
Россия ҳукумати 31 майга қадар қаттиқ буғдой экспортига вақтинчалик тақиқ жорий қилди.
ТОШКЕНТ, 12 дек — Sputnik.
Россия ҳукумати қаттиқ буғдой экспортини вақтинча тақиқлади. Бу ҳақида РИА Новости
мамлакат Вазирлар Маҳкамаси матбуот хизматига таяниб хабар берди.
"Россия мамлакатдан қаттиқ буғдой экспортига вақтинчалик чеклов жорий қилмоқда. Бу ҳақда буйруқ имзоланган", — дейилади хабарда.
Чеклов 2024 йил 31 майгача амал қилади. Айтилишича, ушбу чора озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ва ички бозорда қаттиқ буғдой маҳсулотлари нархлари билан боғлиқ барқарор вазиятни сақлаш учун мўлжалланган.
Ҳужжат бир қатор истисноларни назарда тутади. Тақиқ қуйидагиларга таъсир қилмайди:
инсонпарварлик ёрдами учун ва халқаро ҳукуматлараро келишувлар доирасида қаттиқ буғдой экспорти;
Абхазия ва Жанубий Осетияга дон экспорти;
таъминот сифатида экспорт қилинади.
Бундан ташқари, қаттиқ буғдой Евроосиё иқтисодий иттифоқи мамлакатлари – Арманистон, Беларусь, Қирғизистон ва Қозоғистонга маълум квоталар бўйича ва Қишлоқ хўжалиги вазирлиги билан келишилган ҳолда етказиб берилиши мумкин.