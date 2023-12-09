матвиенко “россия сегодня” медиа-гуруҳини юбилей билан табриклади

© Международная медиагруппа "Россия сегодня" Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко (в центре на первом плане) во время посещения МИА "Россия сегодня". Справа налево: генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян и заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев